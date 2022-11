SRG SSR

Neu auf Play Suisse: RTS-Serie "Das pralle Leben"

Luca, der Junge im Mittelpunkt der neuen RTS-Serie "Das pralle Leben", wird in seiner nach aussen hin unscheinbaren Familie mit allerlei verwirrenden Ängsten und Problemen konfrontiert. In der generationsübergreifenden Serie wird ein Blick auf die Themen geworfen, die einem in den unterschiedlichen Lebensphasen beschäftigen. Die Tragikomödie ist eine Produktion von Point Prod in Zusammenarbeit mit RTS - und die komplette erste Staffel ist ab sofort auf der Streaming-Plattform Play Suisse verfügbar.

Ein ehemaliger Schwimm-Olympiasieger, eine möglicherweise geschichtsträchtige Herzchirurgin, ein junger Sänger, ein etwas verwirrter alter Mann, ein inspirationsloser Komponist und mittendrin Luca, der gegen seinen Willen Zeuge all der verwirrenden Probleme und Ängste seiner Familie wird: Die generationsübergreifende Serie "Das pralle Leben" wirft einen Blick auf die Themen, die einem in den verschiedenen Lebensphasen beschäftigen und erzählt von den Problemen und Ängsten einer Familie, die sich mit dem Älterwerden auseinandersetzt - bis plötzlich alles aus den Fugen gerät. Ernste Themen wie Herztransplantation, Suizid, Depressionen oder Eheprobleme werden dabei mit ebenso dramatischen wie auch humorvollen Inhalten kombiniert.

Die RTS-Tragikomödie ist eine Produktion der im Kanton Genf ansässigen Produktionsfirma Point Prod. Regie führten die Filmemacherinnen Klaudia Reynicke ("Il Nido" 2017 und "Love Me Tender" 2019) und Kristina Wagenbauer ("Sashinka" 2017) und das Drehbuch stammt vom Autor und Humoristen Frédéric Recrosio ("Que la nuit soit douce" 2015). Zum Cast gehört unter anderem Carlos Leal ("Snow White" 2005, "James Bond 007 - Casino Royale" 2006 und "Der Bestatter" 2014), der den nach Inspiration suchenden Komponisten Jean spielt. Audrey Dana, Remo Girone, Alexis Loret, Léon Boesch, Isaline Prévost, Solan Harsch und Brigitte Rosset sind in weiteren Rollen zu sehen.

"Das pralle Leben" hat am 5. November in Anwesenheit von Cast und Crew Premiere am Geneva International Film Festival (GIFF) gefeiert. Die sechs Folgen à 45 Minuten der Tragikomödie sind ab sofort auf der Streaming-Plattform Play Suisse verfügbar. Dies in der Originalversion Französisch, sowie vollsynchronisiert auf Deutsch und Italienisch.

Für die Streaming-Plattform Play Suisse kann man sich kostenlos auf playsuisse.ch registrieren und hat sodann Zugriff auf SRG-Inhalte und Koproduktionen (Filme, Serien, Dokumentationen, Archivmaterial) in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.