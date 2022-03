McCourt Institute

McCourt-Institut gibt Empfänger von Forschungsstipendien 2022 zur Förderung ethischer Technologie und digitaler Governance bekannt

Im Rahmen der Finanzierung des McCourt-Instituts werden Sciences Po und die Georgetown University 28 Forschern Zuschüsse für 17 Projekte gewähren, die sich mit der Neugestaltung von Ethik, Politik und Governance im digitalen Zeitalter befassen

Das McCourt Institute, das mit den Gründungspartnern Sciences Po in Paris und Georgetown University in Washington, D.C., gegründet wurde, um die Technologie für das Gemeinwohl voranzutreiben, hat heute die Empfänger von Forschungsstipendien für 2022 zur Förderung ethischer Technologie und digitaler Governance bekannt gegeben. Die Preisträger und ihre Projekte wurden heute im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung des McCourt Institute in Paris bekannt gegeben.

„Das McCourt Institute freut sich, mit zwei so erstklassigen akademischen Einrichtungen zusammenzuarbeiten, um die Probleme besser zu verstehen, die von aktuellen Technologien verursacht und verschärft worden sind, und uns vor allen Dingen näher an die Lösungen zu bringen, die wir brauchen", erklärte Shéhérazade Semsar-de Boisséson, Antrittsgeschäftsführerin des McCourt-Instituts.

Das McCourt Institute hat zugesagt, Sciences Po und der Georgetown University über einen Zeitraum von 10 Jahren 50 Millionen USD zur Verfügung zu stellen, um die Entwicklung neuer wissenschaftlicher Arbeit zu unterstützen und die Forschung im Bereich der Technologie zum Wohle der Allgemeinheit voranzutreiben. Ab 2022 werden die geförderten Projekte jährlich ausgewählt und direkt von der Georgetown University und der Sciences Po verwaltet.

„Es gibt fast keine zivile Herausforderung oder Lösung, bei der Technologie keine Rolle spielt", betonte Maria Cancian, Dekanin der McCourt School of Public Policy an der Georgetown University. „Georgetown engagiert sich für die Gestaltung ethischer, gerechter und integrativer Technologien, die das Gemeinwohl fördern. Unsere Zusammenarbeit mit Sciences Po und dem McCourt Institute wird dazu beitragen, auf starke Grundlagen in den Bereichen Recht, Informatik, öffentliche Ordnung und Ethik aufzubauen, um dringende Probleme anzugehen, wo Technologie und Zivilgesellschaft aufeinandertreffen.

„Die ausgewählten Projekte befassen sich mit wichtigen Fragen zum Einfluss digitaler Technologien auf den öffentlichen und privaten Raum", erklärte Guillaume Plantin, Dekan für Forschung und Fakultät der Sciences Po. „Diese Unterstützung durch das McCourt-Institut wird es den Forscherteams an der Sciences Po ermöglichen, ihre Arbeit an wesentlichen Themen zu verstärken und sogar zu erweitern: die Implementierung von Mechanismen zur Überprüfung von Fakten auf der Grundlage empirischer Beweise zur Bekämpfung von Falschinformationen in politischen Online-Debatten oder die Entwicklung eines soliden Rechtsrahmens, der an die Nutzung künstlicher Intelligenz für kommerzielle oder politische Zwecke angepasst ist. Die Forscher werden diese Themen in die richtige Perspektive rücken und die digitale Governance verantwortungsvoller, gerechter und demokratischer gestalten."

Ein Lenkungsausschuss, der das Lehrerkollegium der Georgetown University, das Lehrerkollegium der Sciences Po und das McCourt Institute vertritt, wählte 17 Projekte aus, die von 28 Forschern der akademischen Gemeinschaften von Georgetown und Sciences Po durchgeführt werden sollen. Die Projekte werden sich auf die Auswirkungen der Technologie auf den Einzelnen und die Gesellschaft konzentrieren und neue Governance-Modelle, regulatorische Rahmenbedingungen und Technologien zur Minderung von Schäden und zur Förderung des Gemeinwohls untersuchen. Detaillierte Beschreibungen der einzelnen Förderprojekte finden Sie hier.

Im Zuge der Fertigstellung dieser Forschungsprojekte wird das McCourt Institute mit der Georgetown University, der Sciences Po und den Stipendiaten zusammenarbeiten, um ihre Ergebnisse der Öffentlichkeit in einer Vielzahl von Formaten zugänglich zu machen.

Das McCourt Institute Das McCourt Institute wurde 2021 mit den Gründungspartnern, der Hochschule Sciences Po Paris und der Georgetown University in Washington, D.C., gegründet und soll sicherstellen, dass die digitale Governance bei der Entwicklung neuer Technologien Priorität erhält und in die nächste Generation des Internets eingebettet wird. Es unterstützt die Ziele des Project Liberty, einer visionären Initiative des Bürgerunternehmers, Wirtschaftsführers und Impact-Investors Frank McCourt, das das Ziel hat, die Funktionsweise des Internets zu verändern, eine gerechtere digitale Wirtschaft zu schaffen und eine neue bürgerliche Architektur für die digitale Welt zu entwickeln.

