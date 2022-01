SRG SSR

Die finale Staffel der Erfolgsserie "Wilder" auf Play Suisse

Bern (ots)

In der vierten und finalen Staffel der Krimiserie "Wilder" ist Rosa Wilder zurück in ihrer Heimat Oberwies und untersucht gemeinsam mit Manfred Kägi den Mord an einem Dorfpolizisten. Die komplette Staffel der Erfolgsserie ist ab dem 4. Januar auf der SRG-Streaming-Plattform Play Suisse verfügbar.

Rosa Wilder ist zurück in ihrer Heimat Oberwies - als Zivilistin. Ihre Karriere als Kriminalkommissarin hat sie hinter sich gelassen. Doch der mysteriöse Mord an einem Dorfpolizisten weckt ihre kriminalistischen Instinkte. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Manfred Kägi will sie das Verbrechen aufklären. Bei ihren Ermittlungen wird das Duo mit dörflicher Korruption und Familientragödien konfrontiert.

Die letzte Staffel von "Wilder" entstand unter der Regie von Claudio Fäh (bekannt durch Hollywood-Produktionen wie "Northmen - A Viking Saga"). Mit ihm setzte das bewährte Team um Tobias Dengler (Kamera), Marion Schramm (Ausstattung) und Rudolf Joost (Kostüme) die erfolgreiche Zusammenarbeit fort. Produziert wurden die sechs Folgen erneut von Beat Lenherr (Panimage) und Peter Reichenbach (C-Films AG). Redaktionell waren Tamara Mattle und Bettina Albert federführend. Für die Drehbücher verantwortlich war zum vierten Mal Headwriter Béla Batthyany. Die Dreharbeiten fanden an verschiedenen Orten im Glarnerland und im Kanton Uri mit dem Hauptschauplatz Urnerboden statt.

Die TV-Ausstrahlung der sechsteiligen Serie startet diese Woche: Am Dienstag, 4. Januar, um 20.05 Uhr auf SRF 1, am Donnerstag, 6. Januar, um 21.10 Uhr auf RTS 1 und am Sonntag, 9. Januar, um 22.50 Uhr auf RSI LA 1. Für Bingewatcher ist die gesamte letzte Staffel bereits ab dem 4. Januar auf der Streaming-Plattform Play Suisse verfügbar. Die erste Folge sogar schon heute Abend. Alle Folgen gibt es auf Deutsch, Französisch und Italienisch.

Für die Streaming-Plattform Play Suisse kann man sich kostenlos auf playsuisse.ch registrieren und hat sodann Zugriff auf SRG-Inhalte und Koproduktionen (Filme, Serien, Dokumentationen, Archivmaterial) in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.