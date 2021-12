SRG SSR

SRG verlängert TV-Vermarktungsvertrag mit Admeira

Zürich (ots)

Das Medienhaus SRG wird sein TV-Werbeinventar weiterhin exklusiv von Admeira vermarkten lassen. Der bestehende Kooperationsvertrag wird bis 2025 verlängert.

Als führendes Vermarktungsunternehmen für TV-Werbeinventar in der Schweiz ist Admeira exklusive Partnerin der SRG SSR. Der bestehende Vermarktungsvertrag wurde soeben bis Ende 2025 verlängert.

Beat Grossenbacher, CFO SRG: "Die SRG hat mit Admeira eine hochprofessionelle und starke Vermarkterin in einem herausfordernden Marktumfeld an ihrer Seite. Die 2020 bekanntgegebene ausschliessliche Fokussierung auf den TV-Werbemarkt haben wir von vornherein als Chance für die SRG gewertet. Unsere Erwartungen wurden vollends erfüllt - auch vor dem Hintergrund zweier durch Corona bedingt äusserst herausfordernden Jahre. Die Verlängerung des Vermarktungsauftrages für unser TV-Werbeinventar bis 2025 ist Ausdruck unserer Zufriedenheit mit Admeira."

"Wir sind stolz und zufrieden zugleich, dass Admeira das uneingeschränkte Vertrauen der SRG geniesst. Wir freuen uns, in den nächsten vier Jahren das Premium-Inventar der SRG SSR weiterhin exklusiv zu vermarkten. Die Verlängerung ist ein grosses Kompliment für das Admeira-Team. Die SRG bestätigt damit Admeiras Vermarktungskompetenz und starke Position am Markt als Anbieter von Werbeplattformen im Bereich Broadcast", sagt Frank Zelger, CEO Admeira.

Über Admeira

Admeira ist ein führendes Vermarktungsunternehmen für TV-Werbung in der Schweiz. Als exklusive Partnerin der SRG SSR und weiterer privaten Medienhäuser wie der TF1-Gruppe, TRC (Tele Regio Combi), SWISS1 sowie mehrerer Werbepools vertreten wir starke Marken im TV-Bereich. Unser Portfolio umfasst vielfältige Werbeumfelder regionaler, nationaler sowie internationaler Fernsehsender. Diese Premiumprodukte bieten der Schweizer Werbewirtschaft höchste Reichweiten, beste Kontaktqualität und hervorragende Abverkaufschancen. Dank langjähriger Erfahrung setzen wir Standards in unseren Kernkompetenzen Beratung, Planung, Abwicklung und Forschung. Wir engagieren uns für effiziente, umsetzungsstarke und kundenorientierte Lösungen, welche die Kampagnen unserer Kunden erfolgreich machen. Mit Standorten in allen Landesteilen stehen unsere Dienstleistungen nationalen und internationalen Werbeauftraggebern, Agenturen sowie weiteren Anbietern von Werbeinventaren offen.

Über SRG SSR

Die SRG SSR (Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft, bzw. Société suisse de radiodiffusion et télévision) ist mit 7 Fernseh- und 17 Radioprogrammen sowie zugehörigen Online- und Social Media-Angeboten das grösste Medienunternehmen in der Schweiz. Sie ist als Verein mit Sitz in Bern organisiert, beschäftigt rund 6900 Mitarbeitende und ist entlang der Konzession des Bundes umfangreichen Aufgaben im Dienste der allgemeinen Öffentlichkeit (Service public) verpflichtet. Die SRG ist Mitglied der Europäischen Rundfunkunion (EBU).