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Le Skoda Peaq: le nouveau modèle phare de Skoda vient élargir le portefeuille électrique de la marque

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Mladá Boleslav (ots)

Le nouveau modèle phare sept places de Skoda arrive en tête des modèles entièrement électriques avec une autonomie de plus de 640 kilomètres

Développement de l'électromobilité: avec l'Epiq, le Peaq doublera la gamme de véhicules électriques de Skoda

Une praticité inégalée dans sa catégorie: le plus grand SUV de Skoda offre sept sièges, une longueur de plus de 4.8 mètres et un coffre allant jusqu'à 935 litres

Un confort inégalé: le pack Maxx et le son de Sonos transforment le Peaq en un salon sur roues

Sécurité, confort et connectivité optimaux: les nouvelles technologies rendent ce SUV plus intelligent et plus facile à utiliser au quotidien

Le prix d'entrée du nouveau Skoda Peaq en Suisse sera de 60'350 CHF*** pour le modèle Peaq Selection 90***

Le tout nouveau Skoda Peaq arrive en tant que nouveau modèle phare de la marque, avec les plus hauts niveaux de confort, d'espace et de technologie. Avec sept sièges et une autonomie de plus de 640 kilomètres, le nouveau modèle phare électrique de Skoda est au sommet de la gamme de modèles entièrement électriques de la marque. Sa longueur totale de plus de 4.8 mètres et son empattement de près de trois mètres en font le SUV Skoda le plus grand et le plus spacieux, et le premier modèle de la marque dans le segment des grands SUV. Le pack Maxx en option offre un meilleur confort, tandis que le son haut de gamme de Sonos crée une ambiance chaleureuse à bord. Le Peaq est également équipé d'une multitude de fonctions et d'une technologie de pointe, tels que les phares Matrix LED et Travel Assist 3.0. Il s'agit de plusieurs premières pour Skoda sur ce dernier modèle de la marque, notamment avec des poignées de portes encastrées et un toit panoramique avec Dynamic Shade Control. La conduite à une pédale et la recharge bidirectionnelle améliorent encore la convivialité au quotidien du Peaq, soulignant son rôle de nouveau modèle phare électrique de pointe de Skoda. Le prix d'entrée du nouveau Skoda Peaq en Suisse sera de 60'350 CHF*** pour le modèle Peaq Selection 90.

Klaus Zellmer, CEO de Skoda Auto: "Le Peaq représente un nouveau point de référence pour Skoda en tant que modèle phare de notre marque. Il réunit nos principaux atouts d'une manière qui reflète notre orientation en tant qu'entreprise. Il élargit l'attrait que nous avons auprès de nouveaux groupes de clientes et clients, tout en continuant à offrir les qualités que notre clientèle apprécie: espace, praticité et excellent rapport qualité-prix. Parallèlement, le Peaq joue un rôle central dans l'élargissement de notre offre entièrement électrique. Il fait partie d'un portefeuille croissant qui offre à la clientèle un véritable choix entre différentes motorisations, lui permettant de sélectionner la solution qui répond le mieux à ses besoins, aujourd'hui et demain. Skoda continue ainsi à répondre à la demande d'un public toujours plus large."

Martin Jahn, membre du conseil d'administration de Skoda Auto chargé des ventes et du marketing: "Le Peaq, avec son autonomie longue durée ainsi que ses fonctions de sécurité et de connectivité, est conçu pour ravir les familles en quête de nouvelles aventures et les managers lors de longs voyages d'affaires. L'alliance de l'espace et du confort donne l'impression de voyager à l'intérieur d'un salon mobile, sous le plus grand toit panoramique que nous ayons jamais conçu. Le Peaq est également très attendu par nos concessionnaires Skoda, car il vient compléter les meilleurs modèles de notre gamme BEV et attire de nouveaux groupes de clientes et clients. Dans l'ensemble, le Peaq marque un nouveau chapitre de l'histoire de Skoda, portant notre marque à un niveau supérieur. Avec ce nouveau modèle phare, nous pouvons dire avec fierté qu'il s'agit du Peaq ultime!"

Johannes Neft, membre du conseil d'administration de Skoda Auto responsable du développement technique: "Avec le nouveau Peaq, nous introduisons des technologies de pointe dans notre portefeuille. Il rassemble nos systèmes d'assistance, la connectivité et les équipements de confort les plus avancés. Les fonctions Travel Assist 3.0, Top Area View 360° et le nouveau système audio haut de gamme, développé en étroite collaboration avec Sonos, ne sont que quelques exemples de la manière dont notre clientèle bénéficie des technologies de pointe qui rendent la conduite quotidienne encore plus agréable."

Extérieur:

Le design du SUV le plus grand et le plus spacieux de la gamme Skoda suit le langage stylistique Modern Solid défini par le minimalisme et les lignes épurées. Les feux avant et arrière sont dotés de la nouvelle signature lumineuse en forme de T. Le Peaq est le premier modèle de l'histoire de Skoda à être équipé d'un toit panoramique - le plus grand de la marque - avec Dynamic Shade Control, mais aussi le premier avec des poignées de portes encastrées. Une multitude de caractéristiques aérodynamiques optimisées contribuent à un excellent coefficient de traînée de 0.249.

Intérieur:

Le tout nouveau Peaq bénéficie d'un intérieur spacieux et chaleureux, conçu pour offrir un confort exceptionnel à un maximum de sept personnes. Dans sa configuration à cinq places, il combine ce généreux espace de l'habitacle avec le plus grand coffre de tous les modèles Skoda, et offre une capacité de 935 litres, tandis qu'un coffre de 37 litres apporte un espace de rangement supplémentaire. Le pack Maxx en option améliore encore l'expérience chaleureuse à bord grâce aux sièges avant dotés d'une fonction de ventilation et de massage, de repose-jambes ergonomiques, d'un système sonore haut de gamme signé Sonos et d'une application bien-être intégrée.

Variantes de batterie et de motorisation:

Le Peaq est disponible avec deux* batteries de 63 kWh* et 91 kWh, cette dernière étant la batterie avec la plus grande capacité jamais installée sur un véhicule électrique Skoda. Trois* variantes de motorisation sont disponibles, avec des puissances de sortie allant de 150 kW* à 220 kW, et un choix de propulsion arrière et traction intégrale. Pour encore plus de confort lors de la conduite, le Peaq prend en charge la conduite à une pédale. Le Peaq prend également en charge la recharge bidirectionnelle, ce qui permet d'utiliser l'énergie stockée dans la batterie en dehors du véhicule.

Systèmes de sécurité et d'assistance:

Le Peaq est équipé d'une suite complète de systèmes d'assistance, avec Front Assist, Crossroad Assist, Turn Assist et Side Assist installés de série. Les systèmes en option comprennent Travel Assist 3.0 (en Suisse de série), le système d'assistance le plus avancé actuellement disponible sur un modèle Skoda, ainsi que Top Area View 360° - avec visualisation 3D transparente de la carrosserie - et Intelligent Park Assist. Dix airbags, dont un airbag central et des airbags latéraux arrière, sont proposés de série.

Connectivité:

Le centre de contrôle principal du tout nouveau Peaq est le dernier système d'info-divertissement construit sur la plateforme Android, équipé d'un écran de 13.6 pouces et monté à la verticale, le premier du genre sur un modèle Skoda. Le son premium avec 16 haut-parleurs signé Sonos fait également son apparition. La recharge sans fil de 25 W pour deux téléphones a également été améliorée avec un éclairage et des aimants intégrés pour garantir un positionnement optimal.

Sportline:

La variante Sportline sera disponible dès le lancement, et se caractérise par des accents extérieurs et un lettrage noir brillant. Il s'agit de la seule version avec peinture bicolore et toit noir en option. La ligne d'équipement supérieure est dotée, de série, de feux Matrix LED et d'une bande lumineuse à l'avant. L'habitacle reprend un thème entièrement noir, avec des sièges sport dotés d'appuie-tête intégrés et d'un volant sport à trois branches orné d'un badge Sportline. La Sportline peut être associée à toutes** les variantes de motorisations.

* En Suisse, le Peaq 90 sera disponible avec 210 kW et le Peaq 90x avec 220 kW.

** Le Skoda Peaq Sportline sera proposé en Suisse exclusivement en version 4x4.

*** Prix recommandés sans engagement de l'importateur AMAG Import SA. TVA de 8,1 % incluse. Sous réserve de modifications.