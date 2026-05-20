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Skoda Epiq: das neue vollelektrische Einstiegsmodell vereint Erschwinglichkeit, kompakte Abmessungen und Alltagstauglichkeit

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Cham (ots)

Der Skoda Epiq ist das günstigste vollelektrische Modell der Marke und der Einstieg in das vollelektrische Portfolio von Skoda

Aufbauend auf dem Erfolg von Enyaq und Elroq stärkt der Epiq die Position von Skoda Auto auf dem europäischen Markt für Elektrofahrzeuge und wird zusammen mit dem kommenden Peaq die vollelektrische Modellpalette von Skoda verdoppeln

Der Epiq basiert auf der MEB+-Elektroplattform der neuen Generation mit Frontantrieb, reduziertem Gewicht und hoher Betriebseffizienz

Der Epiq ist das erste Serienmodell von Skoda, das vollständig die Designsprache 'Modern Solid' umsetzt, einschliesslich einer neuen T-förmigen Lichtsignatur

Kompakte Aussenmasse verbinden sich mit einem grosszügigem Innenraum inklusive eines 475 Liter grossen Kofferraums und bidirektionaler Ladefunktionalität

Der neue Epiq ist das erste Elektrofahrzeug von Skoda, das die vollständige Fahrzeugkontrolle mit nur einem Pedal ermöglicht

In der Schweiz wird der neue Skoda Epiq ab CHF 25'900 erhältlich sein und stellt damit das erschwinglichste vollelektrische Modell im Skoda Portfolio dar.

Kompakt, clever, souverän: Der neue Skoda Epiq erweitert das erfolgreiche Elektroportfolio von Skoda Auto in das Einstiegssegment und verbindet kompakte Abmessungen mit einem geräumigen Innenraum und hoher Alltagstauglichkeit. In seiner Basisvariante erreicht der Epiq in vielen Märkten Preisparität mit seinem Verbrennungsmotor-Pendant, dem Kamiq. Damit ist er das günstigste vollelektrische Skoda Modell, das macht die Elektrofahrzeuge der Marke für eine noch breitere Kundengruppe erschwinglich. In der Schweiz wird der Epiq voraussichtlich ab CHF 25'900 erhältlich sein und positioniert sich damit als Einstiegsmodell in das vollelektrische Portfolio von Skoda. Das City-SUV-Crossover spielt eine Schlüsselrolle im Elektroportfolio von Skoda und wird zusammen mit dem Peaq die vollelektrische Modellpalette der Marke verdoppeln. Der im Rahmen der Brand Group Core entwickelte Epiq unterstützt die Wettbewerbspositionierung des Volkswagen Konzerns im wichtigen Segment der kompakten, volumenstarken Elektrofahrzeuge.

Klaus Zellmer, Skoda Auto CEO, sagt: "Der Epiq ist unser erreichbarster Einstieg in die Elektromobilität - kompakt, selbstbewusst, unverkennbar Skoda und darauf ausgelegt, ein aussergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Er setzt klare Massstäbe dafür, wie ein Elektro-Einstiegsmodell sein sollte: klares, zweckmässiges Design, intuitive Bedienung und echter Alltagsnutzen. Als unser erstes Serienmodell, das die Designsprache 'Modern Solid' vollständig umsetzt, bringt der Epiq Technologien aus höheren Fahrzeugsegmenten in ein erschwingliches Paket. Entwickelt als Teil der 'Electric Urban Car Family' der Brand Group Core, zeigt er, wie gemeinsame Entwicklung ein äusserst attraktives Angebot in einem hart umkämpften Segment schaffen und gleichzeitig die Marke Skoda weiter stärken kann."

Martin Jahn, Skoda Auto Vorstand für Vertrieb und Marketing, fügt hinzu: "Mit dem Epiq richten wir uns an Kunden, die einen unkomplizierten und attraktiven Einstieg in die Elektromobilität suchen. Das Modell verbindet kompakte Abmessungen mit einem überraschend geräumigen Innenraum, einschliesslich eines 475 Liter grossen Kofferraums, und einem auf Funktionalität ausgerichteten Design. Es bietet die Qualität und die Simply Clever-Lösungen, die unsere Kunden von Skoda erwarten, sowie neue Funktionen wie das bidirektionale Laden. Der Epiq ist so konzipiert, dass er sich nahtlos in den Alltag einfügt, sei es in der Stadt oder darüber hinaus. Das macht ihn zu einer attraktiven Wahl sowohl für Neukunden als auch für diejenigen, die die Marke bereits kennen."

Der Epiq ist das erste Skoda Modell, das auf der neuen MEB+-Plattform basiert, und das erste vollelektrische Modell der Marke mit Frontantrieb. Die Plattform wurde für eine neue Generation kompakter Elektrofahrzeuge optimiert und verbindet geringes Gewicht mit hoher Effizienz. Mit einer Reichweite von bis zu 430 Kilometern und Schnellladefunktion eignet sich der Epiq sowohl für den Stadtverkehr als auch für längere Fahrten. Das kompakte SUV-Crossover zeichnet sich durch typische Skoda Werte wie Geräumigkeit und Praktikabilität aus. Sein 475 Liter grosser Kofferraum gehört zu den grössten seiner Klasse. Ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis macht Elektromobilität für einen noch grösseren Kundenkreis zugänglich. Das markante Design vereint erstmals in einem Skoda Serienmodell alle Elemente der neuen Designsprache 'Modern Solid'.

Exterieur:

Das Design zeichnet sich durch klare Linien, Schlichtheit und raffinierte Details aus. Neben dem glänzend schwarzen Tech-Deck-Face ist ein Schlüsselelement die neue T-förmige Lichtsignatur, die auch künftige SUV-Modelle von Skoda prägen wird. Der kompakte Auftritt des Epiq vereint Unverwechselbarkeit und Praktikabilität mit einem geräumigen Innenraum. Gleichzeitig tragen aerodynamisch optimierte Features zu einem Luftwiderstandsbeiwert von cw 0,275 bei und unterstützen so einen effizienten Umgang mit Energie.

Innenraum:

Der Skoda Epiq bietet einen geräumigen und funktionalen Innenraum. Diesen ergänzen ein 475 Liter grosser Kofferraum und zusätzliche Stauraumlösungen, darunter ein 25 Liter grosses vorderes Gepäckfach, das als 'Frunk' bezeichnet wird. Die klare, intuitive Innenraumgestaltung folgt der Designphilosophie 'Modern Solid'. Langlebige Materialien, intuitive Bedienelemente und eine Vielzahl von Simply Clever-Features steigern die Alltagstauglichkeit.

Batterie- und Antriebsvarianten:

Der Skoda Epiq ist mit zwei Antriebsbatteriegrössen und drei Leistungsvarianten erhältlich, die alle mit Frontantrieb kombiniert sind. Die MEB+-Plattform ermöglicht den Einsatz leichterer Batterien, was den Energieverbrauch senkt und gleichzeitig die Raumeffizienz im Innenraum verbessert. Je nach Konfiguration bietet der Epiq eine Reichweite von bis zu 430 Kilometern und schnelles Gleichstromladen von 10 auf 80 Prozent in etwa 24 Minuten; bei Wechselstrom lädt er serienmässig mit 11 kW. Zudem unterstützt der Epiq bidirektionales Laden, wodurch die im Akku gespeicherte Energie extern genutzt oder, abhängig von der Infrastruktur, wieder zurück an einen Haushalt oder das Stromnetz abgegeben werden kann. Der Epiq ermöglicht im B-Modus zudem vollwertiges One Pedal Driving mit einstellbarer Rekuperationsintensität.

Sicherheits- und Assistenzsysteme:

Der Epiq ist mit einer umfassenden Palette an Sicherheits- und Fahrerassistenzsystemen ausgestattet, die üblicherweise in höheren Fahrzeugsegmenten zu finden sind. Viele davon gehören zur Serienausstattung, darunter Front Assist, Side Assist, Lane Assist und die Verkehrszeichenerkennung. Optionale Systeme wie der Travel Assist 3.0 erweitern die Fahrassistenzfunktionen zusätzlich. Die Sicherheit der Passagiere wird serienmässig durch sieben Airbags, darunter ein zentraler Airbag, gewährleistet.

Konnektivität:

Für die Konnektivität im Skoda Epiq sorgen ein Android-basiertes Infotainmentsystem und ein 13.1-Zoll-Zentraldisplay. Das System bietet umfassende Personalisierungsmöglichkeiten sowie Online-Dienste und den Zugang zu einem eigenen App-Store. Die MySkoda App ermöglicht den Fernzugriff auf Fahrzeuginformationen, das Lademanagement und ausgewählte Komfortfunktionen.

First Edition:

Kurz nach der Markteinführung wird der Skoda Epiq auch als limitierte First Edition erhältlich sein. Basierend auf der Ausstattungsvariante Selection verfügt diese Version über eine erweiterte Serienausstattung und ist ausschliesslich mit dem leistungsstärksten Antrieb kombiniert. Sie zeichnet sich zudem durch eigene spezifische Designelemente im Interieur und Exterieur aus.

Der neue Skoda Epiq erweitert die vollelektrische Modellpalette von Skoda ins wichtige Einstiegssegment und bietet Kunden eine noch grössere Auswahl an Elektrofahrzeugen. Als Teil der 'European Urban Car Family' der Brand Group Core profitiert der Epiq von der gemeinsamen Entwicklung und Skaleneffekten, wodurch Skoda einer breiten Kundschaft fortschrittliche Elektrotechnologie zu einem attraktiven Preis anbieten kann.