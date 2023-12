Bourbaki Panorama Luzern

Himmlische Pläne: Grosses Restaurierungsprojekt im Bourbaki Panorama

Zum Jahresstart 2024 realisiert die Stiftung Bourbaki Panorama das grösste Restaurierungsprojekt seit der Totalsanierung von Gemälde und Gebäude vor 30 Jahren. Dabei wird die beeindruckende dreidimensionale Wirkung des historischen Illusionsmediums perfektioniert und seine Nachhaltigkeit zeitgemässen Standards angepasst. Umfangreichstes Teilprojekt ist der Ersatz des himmelartig über der Aussichtsplattform aufstrebenden sogenannten Optischen Apparats. Aus logistischen Gründen sowie zugunsten der Sicherheit ist eine Schliessung des Museums für die Öffentlichkeit für voraussichtlich sechs Wochen unumgänglich.

Angesichts des Weltgeschehens bleibt die Friedensbotschaft des Bourbaki Panoramas mehr denn je aktuell. Ein Weihnachtsbesuch lohnt sich auch in vorrenoviertem Zustand. Das Europäische Kulturdenkmal bleibt noch bis und mit 7. Januar 2024 geöffnet.

Öffnungszeiten während der Festtage

Sonntag, 24. Dezember 2023, 10.00–15.00 Uhr

Montag, 25. Dezember 2023, geschlossen

Dienstag, 26. Dezember 2023, 10.00 –17.00 Uhr

Sonntag, 31. Dezember 2023, 10.00 –17.00 Uhr

Montag, 1. Januar 2024, 13.00 –17.00 Uhr

Dienstag, 2. Januar 2024, 10.00 –17.00 Uhr

Ab Montag, 8. Januar 2024 bis voraussichtlich 16. Februar 2024 bleibt das Museum wegen Sanierung geschlossen.

Bedeutung des Bourbaki Panoramas

Das Bourbaki Panorama ist ein Europäisches Kulturdenkmal und erinnert an die Internierung von 87’000 französischen Soldaten, die im Winter 1871 in der Schweiz Zuflucht finden. Die packende Geschichte, die der Maler Edouard Castres 1881 in Genf auf dem 112 × 14 Meter grossen Rundbild darstellt, eröffnet vielfältige Einblicke in die Alltags-, Kunst-, Kultur- und Mediengeschichte und regt zum Nachdenken an. Nebst den historischen Ereignissen werden im Museum auch aktuelle Themen bearbeitet, erlebt und reflektiert. Es bietet damit eine Plattform für gesellschaftsrelevante Fragen zu Flucht und Migration, Humanität und Solidarität, aber auch Rollenbilder oder Immersion und Virtual Reality. Angesichts des Weltgeschehens bleibt die Friedensbotschaft des Bourbaki Panoramas bis heute aktuell und das Museum Bourbaki Panorama als Erinnerungs- und Reflexionsort von grosser Bedeutung.

www.bourbakipanorama.ch

MEDIENDIENST

Mediendokumente und Bilderservice finden Sie unter folgendem Link:

https://www.bourbakipanorama.ch/medien/mediendienst/

Save the date: Medienorientierung Restaurierungsprojekt im Bourbaki Panorama Luzern:

16. Januar 2024, 10 Uhr. Einladung folgt.

Medienkoordination: Brigitte Heinrich, nettwerk, T +41 41 242 08 08, M +41 79 411 18 90

medien@bourbakipanorama.ch

Stiftung Bourbaki Panorama Luzern Löwenplatz 11 CH–6004 Luzern www.bourbakipanorama.ch

Europäisches Kulturdenkmal Monument culturel européen European cultural monument