Bibel TV

Berliner Dom-Gottesdienst live bei Bibel TV

Übertragung am 10. Mai ab 10.00 Uhr mit Domprediger Thomas C. Müller

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Zu einem feierlichen Gottesdienst lädt Domprediger Thomas C. Müller am kommenden Sonntag, 10. Mai 2020, in den Berliner Dom. Bibel TV überträgt den Gottesdienst, der erstmals wieder vor einer kleinen Dom-Gemeinde von maximal 50 zuvor angemeldeten Gläubigen stattfinden kann, live ab 10.00 Uhr.

Mit dabei sind Mitglieder der Berliner Domkantorei unter der Leitung von Domkantor Tobias Brommann, Domorganist Andreas Sieling und Dr. Stephan Harmening, dem Vorsitzenden des Domkirchenkollegiums. Der Gottesdienst wird ohne Abendmahl und ohne Gesang der Gemeinde gefeiert.

Der Berliner Dom liegt mitten im Herzen der Hauptstadt am Lustgarten. Mit seiner imposanten Architektur, den vier Türmen, der knapp 100 Metern hohen Kuppel und dem goldenen Kreuz ist er weithin sichtbar und eines der Wahrzeichen Berlins.

Die Oberpfarr- und Domkirche zu Berlin ist ein neuer regelmäßiger Gottesdienstpartner für Bibel TV.

Weiterführende Links:

Die vorliegende Pressemeldung ist auch hier aufrufbar:

http://www.bibeltv.de/presse

oder in der Bibel TV Presselounge:

https://presse.bibeltv.de/index.php

Über Bibel TV: Der christlich ausgerichtete Free-TV-Sender Bibel TV strahlt ein 24-stündiges Vollprogramm aus, das das gesamte Spektrum journalistischer und unterhaltender Sendeformate abbildet. Zu empfangen ist Bibel TV europaweit via ASTRA (SD, HD); in Deutschland, Österreich und der Schweiz über das digitale Kabel, DVB-T2, und IP-TV sowie als Livestream im Web und über die Bibel TV App. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche in Deutschland halten je 12,75% der Anteile.

http://www.bibeltv.de

Kontakt:

Pressekontakt:



Bibel TV Stiftung gGmbH

Wandalenweg 26

20097 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 / 44 50 66-17

Fax: +49 (0) 40 / 44 50 66-18

Email: presse@bibeltv.de http://www.bibeltv.de