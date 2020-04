Bibel TV

US-Star Roma Downey als Engel mit irdischer Mission: Serienhit "Ein Hauch von Himmel" startet am 21. April bei Bibel TV

Je 2 Folgen dienstags ab 20.15 Uhr - Bibel TV zeigt exklusiv die Wiederholung

Hamburg

Sie ist ein Engel auf Erden - noch in der Ausbildung und schon unterwegs im Auftrag ihrer himmlischen Vorgesetzten Tess (Della Reese) um Menschen in Not zu helfen. In der US-Serie "Ein Hauch von Himmel" startet Monica, gespielt von der britischen Schauspielerin Roma Downey, ihre irdische Mission bei Bibel TV. Ab 21. April zeigt der christliche Sender immer dienstags um 20.15 Uhr jeweils 2 Episoden in Folge. Diese werden jeweils samstags um 15.00 Uhr wiederholt.

Unermüdlich setzt sich Engel Monica für eine harmonische Welt ein. In menschlicher Gestalt nimmt sie sich der Sorgen und Schicksale von Menschen an. Sie rettet einem Kind zuliebe eine zerrüttete Ehe oder macht der Frau eines Politikers klar, dass ihr Mann sie stark genug liebt, um mit ihrer Vergangenheit als Hure fertig zu werden.

Als Retterin für all diejenigen, die mit ihrem Leben nicht immer zurechtkommen, bemüht sich die himmlische Helferin um Hilfestellung. Zur Unterstützung hat die Gesandte ihre gutmütige Mentorin Tess zur Seite und muss sich auch mit der dunklen Seite des Lebens befassen. Diese ist in Form von Andrew, dem Todesengel, mit von der Partie. Dass beide Engel sich dabei in die Quere kommen, ist zu erwarten...

John Masius' Erfolgsserie ist mit Roma Downey und Della Reese nicht nur hervorragend besetzt. Sie wurde elfmal für den Emmy und dreimal für den Golden Globe nominiert. Begeisterte Fans machten die Serie zum US-Hit mit 9 Staffeln. In Gastrollen sind u.a. Celine Dion, Kirsten Dunst, Morgan Fairchild, Kenny Rogers, Kirk Douglas und Justin Timberlake mit von der Partie.

Über Bibel TV: Der christlich ausgerichtete Free-TV-Sender Bibel TV strahlt ein 24-stündiges Vollprogramm aus, das das gesamte Spektrum journalistischer und unterhaltender Sendeformate abbildet. Zu empfangen ist Bibel TV europaweit via ASTRA (SD, HD); in Deutschland, Österreich und der Schweiz über das digitale Kabel, DVB-T2, und IP-TV sowie als Livestream im Web und über die Bibel TV App. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche in Deutschland halten je 12,75% der Anteile.

