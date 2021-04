Palfinger Holding AG

EANS-Adhoc: PALFINGER AG

Update Umsatz- und Ergebnisprognose für das 1. Quartal und das Gesamtjahr 2021

-------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Gewinnprognose 12.04.2021 Bergheim - Auf Basis der aktuellen Vorschaurechnung erwartet der Vorstand der PALFINGER AG für das 1. Quartal 2021 - wie bereits Anfang Februar mitgeteilt - einen Umsatz über dem 1. Quartal 2020 (393,2 Mio. EUR). Die EBIT-Marge wird aufgrund eines guten Produktmixes sowie geringerer Strukturkosten in den ersten drei Monaten 2021 mit rund 10 Prozent jedoch deutlich über dem Vorjahreswert (1. Quartal 2020: 8,0 Prozent) liegen. Für das Gesamtjahr 2021 strebt das Management an, die Zahlen des Rekordjahres 2019 (1,75 Mrd EUR Umsatz und 149,0 Mio EUR EBIT) zu übertreffen. Die finalen Zahlen für das 1. Quartal 2021 werden wie geplant am 30. April 2021 veröffentlicht. Rückfragehinweis: Hannes Roither | Konzernsprecher | PALFINGER AG T +43 662 2281-81100 | h.roither@palfinger.com Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------

