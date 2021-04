The Brattle Group

Brattle Group: Prominenter Ökonom Dr. Peter Davis ist neuer Leiter der Londoner Abteilung für Wettbewerbspraxis

London (ots/PRNewswire)

"Wir freuen uns sehr, Peter bei uns willkommen zu heißen, um unser Angebot für unsere Kunden in Europa zu verbessern", erklärte David L. Sunding, Präsident und Leiter von Brattle. "Er ist nicht nur ein hoch angesehener Ökonom, sondern dank seiner Erfahrung als Akademiker sowie seiner praktischen Erfahrung bei der britischen Wettbewerbskommission auch ein außergewöhnlicher Experte."

"Brattle hat ein beneidenswertes Expertenteam aufgebaut, das über vielfältige Erfahrung im Bereich Behörden und Wettbewerb im Allgemeinen in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum verfügt. Ich freue mich, ab jetzt zu diesem großartigen weltweiten Team zu gehören", erklärte Dr. Davis. "Insbesondere freue ich mich darauf, unsere Wettbewerbsarbeit im Bereich britischer Schadensersatzklagen, Sammelverfahren und Fusionsuntersuchungen weiter auszubauen."

Dr. Davis hat schriftliche bzw. mündliche Zeugenaussagen vor dem britischen Wettbewerbsberufungsgericht, dem High Court of England and Wales, der Generaldirektion Wettbewerb, der britischen Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde, der britischen Competition Commission, dem britischen Office of Fair Trading, der britischen Financial Conduct Authority und der Wettbewerbskommission von Südafrika gemacht. Des Weiteren hat er Artikel zu einer Vielzahl von Themen im Bereich Kartellrecht - einschließlich Wettbewerbsanalyse und Schadensersatzansprüche - geschrieben und war als Autor für Fachzeitschriften wie The Journal of Industrial Economics, dem Journal of Econometrics und dem RAND Journal of Economics tätig.

Vor seiner Tätigkeit bei Brattle war Dr. Davis Leiter des Londoner Büros und der europäischen Wettbewerbspraxis einer internationalen Wirtschaftsberatung. Außerdem war er Dozent an der London School of Economics und der MIT Sloan School of Management, sowie Präsident der Association of Competition Economics.

Informationen zu Brattle

Die Brattle Group beantwortet komplexe Wirtschafts-, Finanz- und Regulierungsfragen für Unternehmen, Anwaltskanzleien und Regierungen auf der ganzen Welt. Wir zeichnen uns durch die Klarheit unserer Erkenntnisse und die Glaubwürdigkeit unserer Experten aus, zu denen führende internationale Akademiker und Branchenspezialisten gehören. Brattle beschäftigt über 400 talentierte Fachkräfte auf drei Kontinenten. Weitere Informationen finden Sie unter brattle.com .

