EANS-Adhoc: Maschinenfabrik Heid Aktiengesellschaft /

-------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Jahresfinanzbericht 22.04.2020 Stockerau - Die Maschinenfabrik HEID Aktiengesellschaft macht von der Möglichkeit der Verlängerung der Frist um zwei Monate für die Veröffentlichung des Jahresfinanzberichtes 2019 Gebrauch. In unserem Finanzanlagevermögen befindet sich eine Beteiligung, die ihrerseits an diversen Unternehmen beteiligt ist. Aufgrund der COVID-19-Pandemie müssen bei dieser Gesellschaft die Wertansätze der Beteiligungen einer Prüfung unterzogen werden. Dies hat die Verzögerung des Abschlusses der Prüfung bei der Maschinenfabrik HEID AG zur Folge. Die Veröffentlichung des Jahresfinanzberichtes 2019 wird am 26.06.2020 erfolgen. Rückfragehinweis: Maschinenfabrik Heid AG Heid-Werkstraße 13 2000 Stockerau 02266/712620 heid@aon.at Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------

