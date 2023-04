ARTE G.E.I.E.

ARTE Mediathek vom 12.05.2023 bis 31.04.2024

Die britische Thrillerserie "Utopia" - ein Horrorthriller mit Kultstatus - ab 12. Mai auf arte.tv

Die Thrillerserie UTOPIA ist bei den Emmy Awards 2014 als Beste Dramaserie ausgezeichnet worden. Der britische Horrorthriller mit Anleihen bei Kubrick und Tarantino erlangte Kultstatus. Fünf Fans der dystopischen Graphic Novel Utopia gelangen an einen zweiten Band, den es angeblich nie gegeben hat - und werden damit zur Zielscheibe der Geheimorganisation The Network. "Utopia" ist ab 12. Mai im ARTE-Online-Serien-Angebot auf arte.tv zu finden.

Becky, Ian, Wilson, Grant und Bejan sind Mitglieder eines Online-Comicforums. Als einem von ihnen ein Schatz in die Hände fällt - das Manuskript des zweiten Bandes der sagenumwobenen Graphic Novel Utopia - verabreden sich die fünf zu einem Treffen. Was sie nicht wissen: Die Geheimorganisation The Network fahndet genau nach diesem Manuskript. Michael Dugdale, Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums, muss den Anweisungen seiner Vorgesetzten Folge leisten, die ihn mit einem Geheimnis über sein Privatleben in der Hand haben ...

Die mehrfach prämierte britische Serie, die mit einer Mischung aus ausgeklügelten Intrigen und schwarzem Humor, klugen Kameraeinstellungen und einer starken visuellen Umsetzung besticht, sollte für den US-amerikanischen Markt von David Fincher adaptiert werden.

Die Serie ist vom 12. Mai 2023 bis zum 31. Oktober 2024 in der ARTE-Mediathek zu sehen. Aus Jugendschutzggründen ist sie allerdings tagsüber nur bedingt verfügbar. Entsprechend und nach Bestätigung des Alters steht sie rund um die Uhr auf arte.tv zur Verfügung.

Utopia: Staffel 1 & 2

Eine Serie von Dennis Kelly nach einer Originalidee von Mark Aldridge, Huw Kennair-Jones und Clare McDonald

Regie: Marc Munden, Alex Garcia Lopez, Wayne Yip

Drehbuch: Mark Aldridge, Dennis Kelly, Huw Kennair-Jones, Clare McDonald

Mit: Fionna O'Shaughnessy, Adeel Akhtar, Paul Higgins, Neil Maskell, Alexandra Roach, Nathan Stewart-Jarret

Produktion: Kudos Film & Television

(Vereinigtes Königreich, 2013, 6 x 52 Min, OmU)