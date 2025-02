Andermatt Swiss Alps AG

Off the Beaten Track: Pop-up Gallery Space «Slippery Slope» eröffnet in Andermatt Reuss

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

2 Dokumente

Off the Beaten Track: Pop-up Gallery Space «Slippery Slope» eröffnet in Andermatt Reuss

In Andermatt entsteht ein innovativer Raum für Kunst abseits klassischer Galerienpfade. Am 15. Februar lädt die Andermatt Swiss Alps AG zusammen mit den teilnehmenden Galerien und dem Kurator Andreas Ritter zur Eröffnung von Slippery Slope ─ An Alpine Gallery Space ─ ein.

Weitere Informationen können der Medienmitteilung entnommen werden.

Es grüsst

Vanessa Kuhn Head of Corporate Communication Andermatt Swiss Alps AG Bahnhofplatz 3 | 6490 Andermatt

D +41 41 874 17 69, M +41 79 618 35 84 v.kuhn@andermatt-swissalps.ch