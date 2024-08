Andermatt Swiss Alps AG

Innovative Schweizer Brands mit Design Popup in Andermatt Reuss

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

2 Dokumente

Innovative Schweizer Brands mit Design Popup in Andermatt Reuss Dagsmejan, Muntagnard und Qwstion sowie feinedinge

Mehrere innovative Schweizer Brands beleben ab Dezember den Dorfteil Andermatt Reuss. Die drei Brands Dagsmejan, Muntagnard und Qwstion zeigen in ihrem gemeinsamen 'New Swiss Design PopUp', wie ästhetisch Funktionalität und Nachhaltigkeit in Alltagsprodukten vereint werden können. Eine handverlesene Auswahl an feinen Dingen bietet ausserdem feinedinge.ch an, die sowohl die Herstellungsvielfalt der Schweiz als auch die kreativen Inspirationen der Nachbarn widerspiegeln. Sie gesellen sich an der Furkagasse zum Restaurant Igniv von Andrea Caminada, zum Nooba, zu Swiss Watches sowie weiteren Shopping-, Dienstleistungs-, Gastro- und Freizeitangeboten.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Medienmitteilung im Anhang.

****English version attached***

Freundlich grüsst

Stefan Kern

Stefan Kern Chief Communication Officer Andermatt Swiss Alps AG Bahnhofplatz 3 | 6490 Andermatt

Phone +41 41 874 88 33 I Mobile +41 78 663 29 63 s.kern@andermatt-swissalps.ch