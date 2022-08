Andermatt Swiss Alps AG

Medienmitteilung: Graubünden erhält in Dieni/Sedrun neues touristisches Zentrum

Mit dem Resort Dieni/Sedrun will die Andermatt Swiss Alps AG die touristische Entwicklung der Region Andermatt-Sedrun vorantreiben. In Dieni/Sedrun soll ein neuer Dorfteil mit 13 Gebäuden und insgesamt 1’800 Betten verschiedener Kategorien mit direktem Anschluss an den öffentlichen Verkehr und an die Pisten der SkiArena Andermatt-Sedrun (ski-in/ski-out) entstehen. Im Resort Dieni gibt es Restaurants, Bars, Retailflächen sowie Freizeitangebote. Das Investitionsvolumen beträgt CHF 170 Millionen.

