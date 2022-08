Andermatt Swiss Alps AG

Transaktionsabschluss zwischen Vail Resorts, Inc. und der Andermatt Swiss Alps AG

Transaktionsabschluss zwischen Vail Resorts, Inc. und der Andermatt Swiss Alps AG resultiert in Investitionen über CHF 149 Mio. Andermatt Swiss Alps kündet zusätzliche Investitionen in Höhe von CHF 350 Mio. an.

Mit Abschluss der Transaktion am 3. August 2022 haben Vail Resorts, Inc. (Vail Resorts) und die Andermatt Swiss Alps AG (ASA) Investitionen in Höhe von CHF 149 Mio. in die Destination Andermatt-Sedrun bestätigt. Gemeinsam wollen die beiden Partner den Aufbau der «Prime Alpine Destination» vorantreiben und beschleunigen. ASA hat für die nächsten drei bis fünf Jahre zusätzliche Investitionen in Höhe von CHF 350 Mio. in ihr Kerngeschäft Immobilien, in Hotellerie/Gastronomie sowie zusätzliche Infrastruktur vorgesehen.

