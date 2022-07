Andermatt Swiss Alps AG

Medienmitteilung: Ausserordentliche Generalversammlung der Andermatt-Sedrun Sport AG wählt neue Verwaltungsräte und genehmigt Kapitalerhöhung

Ausserordentliche Generalversammlung der Andermatt-Sedrun Sport AG wählt neue Verwaltungsräte und genehmigt Kapitalerhöhung

Anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung der Andermatt-Sedrun Sport AG (ASS) in Sedrun sind die Grundlagen geschaffen worden für den Abschluss der Transaktion mit Vail Resorts, Inc. Dazu haben die Aktionärinnen und Aktionäre acht neue Verwaltungsratsmitglieder gewählt. Zudem haben sie der Schaffung einer Einheitsnamenaktie sowie einer ordentlichen Kapitalerhöhung zugestimmt.

