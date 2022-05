Andermatt Swiss Alps AG

Medienmitteilung: Die Restaurants der Andermatt-Sedrun Sport AG reduzieren Lebensmittelabfälle auf ein Minimum

Kampf gegen Foodwaste: Die Restaurants der Andermatt-Sedrun Sport AG reduzieren Lebensmittelabfälle auf ein Minimum

Die Restaurants der Andermatt-Sedrun Sport AG (ASS) legen Wert auf regionale Zutaten, frische Produkte und möglichst wenig Abfall. Um herauszufinden, wie viele Lebensmittel tatsächlich entsorgt werden und wie das verhindert werden kann, hat das Unternehmen mit dem Verein United Against Waste zusammengearbeitet und die Lebensmittelabfälle einen Monat lang analysiert und gewogen. Mitgemacht hat auch das Gourmetrestaurant Gütsch by Markus Neff. Die Messungen ergaben in allen Restaurants äusserst positive Resultate. Es werden sehr wenige Lebensmittel entsorgt und die meisten Essensabfälle sind nicht auf die Küchen zurückzuführen.

