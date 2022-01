RTLZWEI

"Star Trek: Picard": Free TV-Premiere bei RTLZWEI

Fortführung des Sci-Fi Klassikers in zehn Episoden

Mit Patrick Stewart (Jean-Luc Picard), Isa Briones (Dah), Alison Pill (Dr. Agnes Jurati) und Santiago Cabrera (Chris Rios)

Eventprogrammierung ab Freitag, 18.Februar 2022, 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Lange haben Star-Trek-Fans darauf gewartet, nun ist es so weit: Sir Patrick Stewart ("X-Men") kehrt zurück in seiner wohl bekanntesten Rolle als Captain Jean-Luc Picard. Stewart verkörperte den legendären Kommandanten des Raumschiffs Enterprise in den sieben Staffeln der Serie "Star Trek - Das nächste Jahrhundert" (USA 1987 - 1994) und in vier Kinofilmen und wurde zu einem Liebling der Fans. Die Serie wurde seinerzeit mit 18 Emmy-Awards und weiteren wichtigen Preisen ausgezeichnet. "Star Trek: Picard" schlägt nun ein neues Kapitel im Leben von Jean-Luc Picard auf und lässt ihn weitere spannende Abenteuer in den unendlichen Weiten des Alls bestehen. RTLZWEI zeigt die Free-TV Premiere der ersten Staffel "Star Trek: Picard" an einem Wochenende. Der Startschuss fällt am Freitag, 18.Februar um 20:15 Uhr mit den ersten vier Folgen. Samstag, 19. Februar, folgen Episode fünf bis sieben ab 20:15 Uhr und am Sonntag, 20. Februar werden ab 20:15 Uhr die Folgen acht bis zehn ausgestrahlt.

Die Geschichte von "Star Trek: Picard" spielt Ende des 24. Jahrhunderts und 14 Jahre nach seinem Rückzug aus der Sternenflotte. Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) führt ein ruhiges Leben auf seinem Weingut Chateau Picard. Als er von einer mysteriösen jungen Frau, Dahj (Isa Briones), aufgesucht wird, die seine Hilfe braucht, erkennt er bald, dass sie persönliche Verbindungen zu seiner eigenen Vergangenheit haben könnte. Mit der Expertin für Künstliche Intelligenz Dr. Agnes Jurati (Alison Pill), dem Raumschiff-Kapitän Chris Rios (Santiago Cabrera) und sein ehemaliges Crew-Mitglied Raffi Musiker (Michelle Hurd) begibt er sich auf eine ungewisse Reise, auf der er alten Bekannten wieder begegnet. Schon bald überschlagen sich die Ereignisse...

Neben Patrick Stewart sind in weiteren Rollen Alison Pill , Isa Briones , Evan Evagora , Michelle Hurd , Santiago Cabrera , Harry Treadaway und Jeri Ryan zu sehen.

sind in weiteren Rollen , , , , , und zu sehen. Als Special Guests sind Brent Spiner , Jonathan Frakes , und Marina Sirtis in ihren Serien-Rollen zu sehen.

, , und in ihren Serien-Rollen zu sehen. Aufgrund des großen Erfolges der Serie ist eine zweite Staffel bereits produziert und eine dritte Staffel angekündigt.

"Star Trek: Picard": Ausstrahlung ab Freitag, 18.Februar um 20:15 Uhr (Folge 1-4), Samstag, 19. Februar, 20:15 Uhr (Folge 5-7) und Sonntag, 20. Februar ab 20:15 Uhr (Folge 8-10). Die Staffel ist im Anschluss auf RTL+ im Free-Bereich abrufbar.