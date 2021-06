Medienmitteilung: The Bash – das neue Festival in Andermatt

Andermatt Swiss Alps AG

The Bash – das neue Festival in Andermatt

Vier Schweizer Musikstars und vier Newcomerinnen und Newcomer

The Bash ist das erste Schweizer Festival, das zu 100 Prozent von vier der erfolgreichsten und innovativsten Schweizer Musikern Kunz, Michael von der Heide und Adrian Stern sowie Musikerin Sina als Ambassadors programmiert und durchgeführt wird. Vom 16. bis 18. September finden in Andermatt zehn Musikacts und sechs Shows an acht verschiedenen Locations und vier Masterclasses statt. Das Konzept sowie die künstlerische Leitung obliegt dem Zentralschweizer Musiker und Moderator Phil Dankner.

