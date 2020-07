Andermatt Swiss Alps AG

Medienmitteilung - Jahresabo Andermatt+Sedrun+Disentis ab sofort im Verkauf

Jahresabo Andermatt+Sedrun+Disentis ab sofort im Verkauf

Da oggi disponibile l’abbonamento annuale Andermatt+Sedrun+Disentis

Das Jahresabo für das Skigebiet Andermatt+Sedrun+Disentis ist ab sofort erhältlich. Bis am 19. Juli 2020 läuft der Vorverkauf mit einem Rabatt von 22 Prozent. Das Jahresabo beinhaltet zahlreiche attraktive Angebote für den Sommer und ist während der Wintersaison 2020/21 gültig. Sollte bis am 12. Dezember 2020 wegen Covid-19 der Winterbetrieb nicht möglich sein, kann das Jahresabo zurückgegeben werden und der Kaufpreis wird vollumfänglich zurückerstattet.

L’abbonamento annuale per il comprensorio sciistico Andermatt+Sedrun+Disentis è ora disponibile. Fino al 19 luglio 2020 è previsto uno sconto del 22% sulla prevendita. L’abbonamento annuale include numerose offerte estive di grande interesse ed è valido anche per tutta la stagione invernale 2020/21. Nel caso in cui il servizio invernale non dovesse partire entro il 12 dicembre a causa dell’emergenza Covid-19, l’abbonamento annuale potrà essere restituito e il prezzo di vendita verrà interamente rimborsato.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Medienmitteilung in Anhang // Per ulteriori informazioni, consultare il comunicato stampa in appendice.

Stefan Kern Head Corporate CommunicationAndermatt Swiss Alps AG Gotthardstrasse 12 | 6460 Altdorf

Phone +41 41 874 88 88 I Direct +41 41 874 88 33 I Mobile +41 78 663 29 63 mailto:s.kern@andermatt-swissalps.ch