Andermatt Swiss Alps AG

S+B Baumanagement AG als Totalunternehmer für neue Häuser

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

2 Dokumente

S+B Baumanagement AG als Totalunternehmer für neue Häuser

Baustart Apartmenthäuser Alma und Frame im Juli 2020

Das renommierte Unternehmen S+B Baumanagement AG, Steinhausen-Zug realisiert in Andermatt die beiden Apartmenthäuser Frame und Alma als Totalunternehmer (TU). Der Baustart ist auf Juli 2020 angesetzt. Das Bauvolumen der beiden Häuser ist im zweistelligen Millionenbetrag.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Medienmitteilung im Anhang. Renderings in hoher Auflösung können hier heruntergeladen werden: https://we.tl/t-OarmqtrbR9

***

The renowned company S+B Baumanagement AG of Steinhausen-Zug will realise the two apartment buildings Frame and Alma in Andermatt as total contractor. Construction is scheduled to start in July 2020. The construction cost of the two buildings is in the double-digit million range.

For further information, please refer to the media release attached. Renderings in high resolution can be downloaded here: https://we.tl/t-OarmqtrbR9

Freundlich grüsst / Best regards

Stefan Kern

Stefan Kern Head Corporate Communication

Andermatt Swiss Alps AG Gotthardstrasse 12 CH-6460 Altdorf Phone +41 41 874 88 88 I Direct +41 41 874 88 33 I Mobile +41 78 663 29 63

s.kern@andermatt-swissalps.ch