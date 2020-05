Andermatt Swiss Alps AG

Andermatt Swiss Alps und Kraftkom lancieren "Uela" für Andermatt

Bild-Infos

Download

2 Dokumente

Andermatt Swiss Alps und Kraftkom lancieren «Uela» für Andermatt

Heute startet die neue Sommerkampagne in Andermatt unter dem Motto «Uela!» - eine einzigartige Begrüssung in Andermatt. Zusätzlich geben Andermatterinnen und Andermatter in kurzen Videos ihre Lieblingsplätze rund um Andermatt bekannt.

Weitere Infos entnehmen Sie bitte der Medienmitteilung im Anhang.

Freundlich grüsst

Stefan Kern

Stefan Kern Head Corporate Communication

Andermatt Swiss Alps AG Gotthardstrasse 12 CH-6460 Altdorf Phone +41 41 874 88 88 I Direct +41 41 874 88 33 I Mobile +41 78 663 29 63

s.kern@andermatt-swissalps.ch