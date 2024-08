Quirin Privatbank AG

Quirin Privatbank steigert Halbjahresergebnis um 33 Prozent auf 6,1 Millionen Euro

Berlin (ots)

Quirin Privatbank gewinnt doppelt so viele Neukunden wie im Vorjahreszeitraum

Assets under Management wachsen bei der Quirin Privatbank um 9 Prozent, bei quirion um 14 Prozent

Im Juli haben Bank und digitale Tochter gemeinsam den wichtigen Meilenstein von 100.000 Kundinnen und Kunden erreicht

Die unabhängig beratende Quirin Privatbank ( www.quirinprivatbank.de) hat das Halbjahresergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 33 Prozent gesteigert. Zum 30. Juni 2024 erzielte die Bank einen Gewinn in Höhe von 6,1 Millionen Euro. Das sind 1,5 Millionen Euro mehr als im Vorjahr.

"Diese Zahlen sind ein erstes Resultat unseres im Herbst 2023 gestarteten Qualitäts- und Wachstumsprogramms, das mit allen Mitarbeitenden erarbeitet wurde", erklärt Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer von quirion. "Ein großes Dankeschön an alle Kolleginnen und Kollegen, die diesen schnellen Erfolg möglich gemacht haben."

Privatkundengeschäft der Quirin Privatbank wächst

Im Privatkundengeschäft gewann die Quirin Privatbank im ersten Halbjahr mehr als 600 Kundinnen und Kunden hinzu, das ist eine Verdopplung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Insgesamt betreut die Bank damit über 13.000 Kundinnen und Kunden.

Die verwalteten Kundengelder betragen zum Halbjahresstichtag 6,3 Milliarden Euro, das sind 500 Millionen Euro beziehungsweise 9 Prozent mehr als zum Jahresende 2023. Dieser Zuwachs umfasst die gewonnenen Nettozuflüsse und die erzielte positive Wertentwicklung in den Anlegerdepots.

Die Nettozuflüsse betrugen im ersten Halbjahr 204 Millionen Euro und bewegten sich damit auf dem Niveau des Vorjahres von 203 Millionen Euro. Während die Kundinnen und Kunden neue Gelder im vergangenen Jahr vor allem als Tagesgelder auf Zinskonten anlegten, ist das 2024 anders. Die in diesem Jahr zugeflossenen Kundengelder wurden vor allem im Rahmen der Vermögensverwaltung an den internationalen Kapitalmärkten investiert.

Digitale Tochter quirion setzt dynamisches Wachstum fort

Auch die digitale Tochter, die quirion AG ( www.quirion.de), hat sich weiter positiv entwickelt. Die Kundenanzahl konnte um 7.600 auf knapp 86.000 gesteigert werden. Die Nettozuflüsse belaufen sich nach sechs Monaten ähnlich wie in der Quirin Privatbank auf gut 200 Millionen Euro. Insgesamt stieg das verwaltete Kundenvermögen um 14 Prozent auf über 2,6 Milliarden Euro.

Gemeinsam auf Erfolgskurs

Gemeinsam verwalten die Quirin Privatbank und quirion, die in der unternehmerischen Praxis stringent miteinander verzahnt werden, zum 30. Juni 2024 somit insgesamt 8,9 Milliarden Euro von 99.000 Kunden. Im Vergleich zum Jahresende 2023 sind die Assets under Management also um 0,8 Milliarden Euro (10 Prozent) und die Kundenzahl um 8.000 (9 Prozent) gestiegen.

Im Juli 2024 wurde dann ein weiterer wichtiger Meilenstein erreicht: Beide Unternehmen betreuen zusammen 100.000 Kundinnen und Kunden.

Kapitalmarktgeschäft weiterhin herausfordernd

Die Rahmenbedingungen für das Kapitalmarktgeschäft waren auch im ersten Halbjahr 2024 schwierig. Insbesondere das deutlich gestiegene Zinsniveau, aber auch die bestehenden Marktunsicherheiten haben Kapitalmarkttransaktionen für Small- und Mid-Cap-Unternehmen erschwert. Die Erträge des Geschäftsbereichs sind auf einem niedrigen Niveau verblieben, konnten aber im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht verbessert werden.

Den vollständigen Halbjahresbericht können Sie hier herunterladen.

Über die Quirin Privatbank AG:

Die Quirin Privatbank AG unterscheidet sich von anderen Privatbanken in Deutschland durch ihr Geschäftsmodell: 2006 hat die Bank die im Finanzbereich üblichen Provisionen abgeschafft und berät Privatanleger seitdem ausschließlich gegen Honorar, wie es beispielsweise auch beim Architekten, Steuerberater oder Rechtsanwalt der Fall ist. Neben dem Anlagegeschäft für Privatkunden wird der Unternehmenserfolg durch einen zweiten Geschäftsbereich getragen, die Beratung mittelständischer Unternehmen bei Finanzierungsmaßnahmen auf Eigen- und Fremdkapitalbasis (Kapitalmarktgeschäft). Die Quirin Privatbank hat ihren Hauptsitz in Berlin und betreut gegenwärtig mehr als 6 Milliarden Euro an Kundenvermögen an 15 Standorten bundesweit. Im Privatkundengeschäft bietet die Bank Anlegern ein in Deutschland bisher einmaliges Betreuungskonzept, das auf kompletter Kostentransparenz und Rückvergütung aller offenen und versteckten Provisionen beruht. 2013 gründete die Bank zudem die digitale Geldanlage quirion, die als quirion AG rechtlich selbstständig ist.