Ford Motor Company Switzerland SA

Ford präsentiert am diesjährigen Suisse Caravan Salon als Schweizer Premiere den neuen Ford Transit Custom Nugget

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Wallisellen (ots)

Im Mittelpunkt des diesjährigen Auftritts am Suisse Caravan Salon vom 26. bis 30. Oktober 2023 präsentiert Ford als Schweizer Premiere den brandneuen Ford Nugget. Die jüngste Generation des erfolgreichen Freizeitmobils profitiert von den hochmodernen Technologiefunktionen der künftigen Ford Transit Custom-Familie und ist erstmals auch in Kombination mit einem elektrifizierten Plug-in-Hybridantrieb (PHEV) erhältlich.

Bei der Entwicklung des fünfsitzigen Nugget arbeitete Ford erneut mit den renommierten Spezialisten der Westfalia Mobil GmbH zusammen. Geblieben ist das enorme Raumgefühl im Nugget bei geöffnetem Dach. Das Mehrraumkonzept (Wohn-, Ess- und Schlafbereich mit L-förmiger Küche unten, ein weiterer Schlafbereich oben) geht auch in der neuesten Version voll auf. Selbst wenn die beiden Doppelbetten aufgebaut sind, können sich die Passagiere im Nugget frei bewegen, kochen oder ein- und aussteigen, ohne sich dabei in die Quere zu kommen.

Besitzer des neuen Transit Custom Nugget können sich auf eine noch ausgefeiltere Funktionalität und besonders hochwertige Oberflächen freuen. Neue Lautsprecher und USB-C-Schnittstellen optimieren den Reisekomfort für die bis zu drei Fondpassagiere. Für die speziell gestaltete Dreier-Sitzbank im Wohnbereich ist jetzt auch eine Sitzheizung erhältlich. Neu liefert ein optionales Photovoltaik-Dach auch fernab der Zivilisation Strom. Dazu passt auch die serienmässige Warm-/Kaltwasser-Aussendusche im Heck.

Bestellungen für den Transit Custom Nugget in der Ausstattungslinie Titanium mit Aufstelldach, 125 kW (170 PS) starkem Ford EcoBlue-Turbodiesel und 8-Gang-Automatikgetriebe nehmen die Schweizer Ford-Partner ab November entgegen. Die Verkaufspreise werden in Kürze bekannt gegeben. Die Auslieferung des Ford Transit Custom Nugget beginnt im Sommer 2024. Weitere Modellvarianten, darunter die PHEV-Motorisierung mit einem 2,5-Liter-Vierzylindermotor und einer kombinierten Systemleistung von 171 kW (232 PS), folgen in den kommenden zwölf Monaten.

Zu sehen ist der neue Ford Transit Custom Nugget auf dem Suisse Caravan Salon in Halle 3, Stand A002.