ODEC Schweizerischer Verband der dipl. HF

Saläre HF 2021/2022 - Die Auswertung zeigt, dass der Stellenwert der HF-Diplomierten in der Wirtschaft immer wichtiger wird

Winterthur (ots)

2427 HF-Diplomierte haben ihr Salär an der diesjährigen Studie des ODEC, Schweizerischer Dachverband der Diplomierten Höherer Fachschulen (HF), angegeben.

Die ausgewerteten Daten aus der HF-Umfrage belegen: Ein praxisorientiertes Studium an einer Höheren Fachschule zahlt sich aus. Detaillierte Auswertungen sind in der umfangreichen Broschüre "Saläre HF 2021/2022" ersichtlich. Signifikante Salär-Veränderungen sind vor allem bei HF-Diplomierten, die ihren Abschluss vor weniger als zwei Jahren abgeschlossen haben, zu erkennen. Sie sind dringend benötigte neue Fach- und Führungskräfte für die Wirtschaft. Die Löhne sind seit der letzten Auswertung von vor zwei Jahren um 4,6 Prozent gestiegen. Markant ist der Zuwachs des Salärs besonders in den Fachrichtungen "Betriebswirtschaft" und "Informatik". Heute verdienen Mitarbeitende der Fachrichtung "Betriebswirtschaft" im Alter von rund 30 Jahren durchschnittlich CHF 102'200. Das sind rund 13 Prozent mehr als vor zwei Jahren. Auch bei Berufstätigen der Fachrichtung "Informatik" mit einem Durchschnittsalter von 31 Jahren sind die Löhne um rund 14 Prozent von CHF 87'600 auf CHF 100'000 gestiegen. Bei HF-Absolventen, die ihren Abschluss seit mehr als zwei Jahren absolviert haben, sind die Löhne grösstenteils zwar stagniert, einige haben dennoch zulegen können. Beispielsweise haben Arbeitende der Fachrichtung "Maschinenbau" mit einem Durchschnittsalter von 42 Jahren heute einen Lohn von rund CHF 117'200. Ein Plus von rund vier Prozent gegenüber der letzten Erhebung. Beachtlich ist, dass der Lohn bei den 26- bis 30-jährigen HF-Diplomierten bereits sehr hoch ist. Löhne nach Alter (Median) 26 - 30 Jahre CHF 87'000 31 - 35 Jahre CHF 98'000 36 - 40 Jahre CHF 105'000 41 - 45 Jahre CHF 110'000 46 - 50 Jahre CHF 116'000 über 50 Jahre CHF 125'000