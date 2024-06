act entertainment ag

Disney In Concert - Live 2025 - Follow Your Dreams | 24.05.2025, Hallenstadion, Zürich

Alexander Klaws und Daniel Boschmann sind Teil der Tournee 2025!

Es braucht nicht immer Zauberkraft, um Träume zu verwirklichen. Genau das beweisen uns die mutigen Heldinnen und Helden der einzigartigen Disney Welten immer wieder. Die Filme und ihre Botschaften inspirieren und motivieren Gross und Klein seit Jahrzehnten und auch Disney in Concert lädt 2025 dazu ein, an seine Träume zu glauben. Unter dem Motto „Follow Your Dreams” darf sich das Publikum bereits zum siebten Mal auf eine spannende Reise durch die grössten Disney Highlights freuen. Begleitet vom Hollywood-Sound-Orchestra führen hochkarätigen Solistinnen und Solisten durch die Tiefen des Ozeans, in den Dschungel, vorbei an gigantischen Schlössern, hinein in eine Welt in der Träume Wirklichkeit werden.

Der erste Solist für die Tournee 2025 steht bereits fest: Alexander Klaws wird auf die Disney Bühne zurückkehren. 2003 wurde er schlagartig bekannt, als er die erste Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ gewann. Es folgten insgesamt sechs Alben und diverse Gold- und Platinauszeichnungen für sein musikalisches Schaffen. Nach seinem Gesangs- und Schauspielstudium war er an über 20 Produktionen beteiligt und spielte von 2010 bis 2013 unter anderem die Titelfigur im gleichnamigen Disney Musical „TARZAN“ in Hamburg. Ausserdem stand er in den vergangenen Jahren bereits mehrfach auf der Disney in Concert Bühne und brillierte mit Songs aus „Hercules“, „Der König der Löwen“ oder „Aladdin“.

Und auch Moderator Daniel Boschmann ist im Disney Kosmos kein Unbekannter. Unter anderem bekannt aus dem Sat.1 Frühstücksfernsehen war er bereits bei vergangenen Disney in Concert Produktionen für die Unterhaltung des Abends zuständig und konnte das Publikum mitreissen. Lustige Abenteuer, bewegende Momente und grosse Emotionen begleitet von faszinierenden Special Effects und einer überwältigenden multimedialen Darbietung der Filmszenen - so entstehen Abend für Abend zauberhafte Momente, die zum Träumen einladen.

Weitere Solistinnen und Solisten werden in Kürze bekanntgegeben.

