Rock of Ages - The 80s Rock Musical feierte Schweiz-Premiere!

Rock of Ages - The 80s Rock Musical feiert erfolgreiche Schweiz-Premiere im Zürcher Theater 11!

Die Premiere von "Rock of Ages - The 80s Rock Musical" fand heute Abend im Theater 11 in Zürich statt und begeisterte das Publikum mit einer fulminanten Show.

Unter den Gästen befanden sich zahlreiche prominente Persönlichkeiten, darunter Vera Dillier, Maja Brunner, Irina Beller und Paloma Würth. Auch bekannte Influencer wie Jeremy Fragrance, Steve Merson, Loris Zimmerli sowie Ninja Warrior Joel Mattli waren mit dabei und sorgten für zusätzliche Aufmerksamkeit und Begeisterung.

Die Zuschauer erlebten echte Rocker (nicht diese Musical-Prinzen), eine abgefahrene Live-Band und das echte Lebensgefühl einer Zeit, die wirklich sexy war. Über 25 legendäre Welt-Hits wie HERE I GO AGAIN (Whitesnake), THE FINAL COUNTDOWN (Europe), CAN’T FIGHT THIS FEELING (REO Speedwagon) und I WANT TO KNOW WHAT LOVE IS (Foreigner) haben das Theater 11 zum Zittern gebracht.

Es war ein gelungener Startschuss für die kommenden Vorführungen die bis Sonntag noch stattfinden werden.

Hingehen lohnt sich!

