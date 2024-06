Kardex Systems AG

LUZI AG verstärkt Lagerautomatisierung durch erfolgreiche Partnerschaft mit Kardex

Die LUZI AG, ein familiengeführtes Schweizer Unternehmen in der Duft- und Parfümbranche, gibt stolz die erfolgreiche Implementierung und Erweiterung ihrer Lagerautomatisierung in Zusammenarbeit mit Kardex bekannt. Bereits im Jahr 2015 rückte die Automatisierung der Lagerung von Proben in den Fokus der Unternehmensstrategie, um die Herausforderungen von Kapazität und Platzmangel zu bewältigen.

Die Entscheidung für die Partnerschaft mit Kardex, ein führender Anbieter von automatisierten Lagerlösungen und internen Transportsystemen, fiel aufgrund positiver Erfahrungen mit einem Kardex-System am Produktionsstandort in Malaysia. "Dort waren wir damit sehr zufrieden", betont Kati Rulc, Head of Global Quality Control & Regulatory Affairs Expert bei LUZI, "deshalb fiel der Entscheid schlussendlich klar für Kardex aus." Die Einführung der Kardex Technologie hat LUZI bei mehreren zentralen Geschäftszielen unterstützt. Die Automatisierung der Ein- und Auslagerungsprozesse von Proben hat nicht nur zu erheblicher Zeitersparnis und gesteigerter Flexibilität am Arbeitsplatz geführt, sondern auch eine kontrollierte Überwachung aller produzierten Chargen, einschließlich der Rohstoffe, ermöglicht. Zusätzlich trägt die Lösung zu einer Verbesserung der Energie- und Ressourceneffizienz bei, was ökonomische und ökologische Vorteile mit sich bringt. Ein weiterer wesentlicher Vorteil ist die platzsparende Lagerlösung. Seit der Implementierung des Kardex-Systems konnte LUZI die Kapazität ihres Lagers signifikant steigern - von 35.000 auf etwa 156.000 Proben. Dadurch konnte das Unternehmen das Ziel der Probenlagerung von 18 auf 30 Monate verlängern, was einen bedeutenden Meilenstein in der Unternehmensgeschichte darstellt.

Das installierte System bei LUZI besteht aus zwei Kardex Vertical Lift Modules (VLMs) und der Softwarelösung Kardex Power Pick System.

Die Partnerschaft zwischen LUZI und Kardex stellt einen eindrucksvollen Fall dar, wie technologische Innovationen und smarte Automatisierungslösungen zur Steigerung der betrieblichen Effizienz und zur Erreichung nachhaltiger Unternehmensziele beitragen können.

Über LUZI AG

LUZI AG ( www.luzi.com) ist ein familiengeführtes Schweizer Unternehmen, das sich auf die Entwicklung einzigartiger Düfte für Fine Fragrance, Air Care, Personal Care und Home Care spezialisiert hat. Die Düfte von LUZI werden sorgfältig kreiert, um zum Erfolg der Produkte ihrer Kunden beizutragen, wobei stets die neuesten Trends und Innovationen berücksichtigt werden.

Das 1926 in Dietlikon, Schweiz, gegründete Unternehmen LUZI beschäftigt 280 Mitarbeiter in 3 Kreativlaboren in der Schweiz, Frankreich und Malaysia sowie an 2 Produktionsstandorten in der Schweiz und Malaysia. LUZI betreut mehr als 1000 zufriedene Kunden.

Über Kardex

Kardex ( www.kardex.com) ist ein globaler Branchenpartner für Intralogistiklösungen und ein führender Anbieter von automatisierten Lagerlösungen und internen Transportsystemen. Mit dem globalen Hauptsitz in Zürich, Schweiz, beschäftigt Kardex rund 2'100 Mitarbeiter in über 30 Ländern weltweit.

Die Gruppe besteht hauptsächlich aus zwei unternehmerisch geführten Geschäftsbereichen Kardex Remstar und Kardex Mlog.

Die Kardex Mlog Gruppe mit Sitz in Neuenstadt am Kocher ist einer der führenden Anbieter integrierter interner Transportsysteme und Hochregallager.

Die Kardex Remstar Gruppe mit Sitz in Neuburg am der Kammel ist einer der führenden Anbieter automatisierter Lösungen für vertikale Lagerung.