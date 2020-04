Wirecard AG

Wirecard und Visa kooperieren im Rahmen des Visa Fintech-Fast-Track-Programms im Nahen Osten

Die Zusammenarbeit umfasst die schnelle Entwicklung und Markteinführung digitaler Lösungen in der Region

Aschheim (München)/Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots)

Wirecard, der weltweit führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, und Visa bauen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit weiter aus. Wirecard wird das von Visa initiierte Fintech-Fast-Track-Programm im Nahen Osten als bevorzugter Zahlungsabwickler unterstützen. Als strategischer Partner von Visa stellt Wirecard seine Finanztechnologie sowie sein fundiertes Markt-Know-how zur Verfügung, um Wachstum und Innovation innerhalb der wachsenden Payment- und Fintech-Community in der Region zu beschleunigen.

Das Visa Fintech-Fast-Track-Programm ermöglicht Fintech-Unternehmen schnellen und einfachen Zugang zu VisaNet, dem globalen Zahlungsnetzwerk des Konzerns. Dadurch können die Unternehmen auf Lösungen und Produkte von Visa zurückgreifen und von den zahlreichen Vorteilen des Netzwerks profitieren. Wirecard und Visa unterstützen somit die Fintechs im Nahen Osten dabei, ihre Geschäftstätigkeit so effizient wie möglich zu gestalten und weiter auszubauen.

Durch die Kooperation bietet sich die Möglichkeit für Wirecard, auf das wachsende Visa-Netzwerk zuzugreifen, das Teil des Fintech-Fast-Track-Programms ist. "Wir freuen uns, als strategischer Partner eine wichtige Rolle innerhalb des Programms einzunehmen und gemeinsam mit Visa, innovative Finanztechnologie-Lösungen in der Region anzubieten", kommentiert Humza Chishti, Regional Manager für Wirecard im Nahen Osten.

"Fintechs sind agil und schnell, und erwarten dies auch von ihren Partnern. Das Fintech-Fast-Track-Programm erfüllt die Anforderungen der Fintechs in puncto Geschwindigkeit und vereinfacht den Zugang zu den Ressourcen von Visa, sowohl weltweit als auch in der gesamten Region", sagt Otto Williams, Vice President, Strategic Partnerships, Fintech and Ventures, CEMEA, bei Visa. "Die Partnerschaft mit Wirecard wird es uns ermöglichen, den Wert der Fintechs als Teil unseres Netzwerks weiter zu steigern. Gemeinsam werden wir an innovativen neuen Handelskonzepten arbeiten, die in großem Umfang und mit Tempo umgesetzt werden können."

Erfahren Sie mehr über das Fintech-Fast-Track-Programm von Visa unter https://Partner.Visa.com .

Über Wirecard:

Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen Payment und Risk, Retail und Transaction Banking, Loyalty und Couponing, Data Analytics und Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (online, mobil, POS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen für alle wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerke. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). Erfahren Sie mehr unter http://www.wirecard.com .

Über Visa Inc.:

Visa Inc. (NYSE: V) ist der weltweit führende Anbieter von digitalen Zahlungen. Unsere Mission ist es, die Welt durch das innovativste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden, damit Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften florieren können. Unser fortschrittliches globales Abwicklungsnetzwerk, VisaNet, bietet sichere und zuverlässige Zahlungen auf der ganzen Welt und ist in der Lage, mehr als 65.000 Transaktionsnachrichten pro Sekunde zu verarbeiten. Der unermüdliche Fokus des Unternehmens auf Innovation ist ein Katalysator für das rasche Wachstum des vernetzten Handels auf jedem Gerät und eine treibende Kraft hinter dem Traum einer bargeldlosen Zukunft für jedermann und überall. Während sich die Welt von der analogen zur digitalen Welt bewegt, setzt Visa unsere Marke, Produkte, Mitarbeiter, unser Netzwerk und unsere Größe ein, um die Zukunft des Handels neu zu gestalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.visamiddleeast.com , im https://km.visamiddleeast.com/en_KM/visa-everywhere/blog.html oder folgen Sie uns auf Twitter @Visamiddleeast.

