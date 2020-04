Wirecard AG

Wirecard schließt Partnerschaft mit der führenden ungarischen E-Commerce-Agentur UNAS

UNAS unterstützt fast 5.000 Online-Shops

Aschheim (München) (ots)

Wirecard, der weltweit führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, geht eine strategische Partnerschaft mit der renommierten ungarischen E-Commerce-Agentur UNAS ein. Im Rahmen der Zusammenarbeit stellt UNAS seinen knapp 5.000 Händlern die Zahlungslösungen von Wirecard zur Verfügung. Die Wirecard AG fungiert als Payment Service Provider (PSP), damit Händler ihre Zahlungslösungen in ihrem Online-Shop nutzen können.

UNAS hat seinen Hauptsitz in Sopron, Ungarn. Das Unternehmen ermöglicht es Händlern jeglicher Art - von Autoverkäufern bis hin zu Möbelhäusern - ihr Geschäft online zu betreiben. Dazu bietet UNAS ein umfangreiches Toolkit für E-Commerce an. Dank eines einzigartigen Abo-Modells haben Händler Zugriff auf viele integrierte Features und Optionen zum Aufbau und Betrieb einer erfolgreichen, zeitgemäßen E-Commerce-Seite. Dazu gehören Marketing-Optionen, Incentives, Einbindung sozialer Netzwerke sowie zahlreiche Zahlungsoptionen.

Der Erfolg eines Online-Shops hängt heute davon ab, dass Verbraucher ihr bevorzugtes Zahlungsmittel verwenden können und der Einkaufsprozess somit reibungslos verläuft. Mit Wirecard als Zahlungsdienstleister können Händler alle wichtigen Zahlungsmethoden akzeptieren und profitieren zudem von einer einfachen Integration, Betrugsprävention sowie zusätzlichen Banking-Services.

"Wir eröffnen Unternehmen, die bisher nur auf dem traditionellen stationären Einzelhandel gesetzt haben und deswegen um ihr Überleben kämpfen, eine ganz neue Welt. Mit unseren Lösungen können Händler jeder Größe und Branche ihren Online-Shop in wenigen Minuten starten und in Betrieb nehmen", erklärt Gáll T. Barna, Business Development Manager bei UNAS. "Um auf globaler Ebene wettbewerbsfähig zu sein, ist eine reibungslose Zahlungsabwicklung für alle Kunden unabdingbar. Wirecard bietet die umfassendste Zahlungstechnologie auf dem Markt und war daher eine naheliegende Wahl als Zahlungsdienstleister".

UNAS war das erste Unternehmen auf dem ungarischen Markt, das E-Commerce-Seiten als Dienstleistung angeboten hat, und unterstützt heute jeden fünften ungarischen Online-Shop. Seit der Gründung haben 27 Millionen Kunden auf über UNAS betriebenen Online-Shops eingekauft.

"Wirecard bietet einen echten Mehrwert für die Händler, mit denen UNAS zusammenarbeitet. Dank unserer Payment-Lösungen können sie nun die von ihren Kunden geforderten Zahlungsmethoden schnell und einfach in ihren Online-Shop integrieren. Egal ob großes globales Unternehmen oder traditioneller Familienbetrieb - jeder Händler profitiert von den Leistungen unserer innovativen digitalen Financial Commerce-Plattform", ergänzt Roland Toch, Managing Director Central Eastern Europe bei Wirecard.

Über Wirecard:

Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen Payment und Risk, Retail und Transaction Banking, Loyalty und Couponing, Data Analytics und Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (online, mobil, POS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen für alle wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerke. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). Erfahren Sie mehr unter http://www.wirecard.com .

Über UNAS:

Wir glauben, dass das Internet eine der wichtigsten Erfindungen in der Geschichte der Menschheit ist. Gut genutzt, hat es Vorteile in allen Lebensbereichen. Heutzutage ist die Zeit gekommen, in der Handelsunternehmen ohne eine Internetpräsenz kaum noch existieren können. Umfangreiche Funktionen und Personalisierung sind selbst für die kleinste Firma wichtig. Unsere Mission ist es, Unternehmen ein umfassendes und wirklich effektives Webshop-System zur Verfügung zu stellen, damit sie alle Möglichkeiten des elektronischen Handels ausschöpfen können. https://unas.hu/

Kontakt:

Pressekontakt:



Wirecard-Medienkontakt:

Wirecard AG

Jana Tilz

Tel.: +49 (0) 89 4424 1363

E-Mail: jana.tilz@wirecard.com



UNAS-Medienkontakt:

E-Mail: unas@unas.hu