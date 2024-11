Schweizerische Herzstiftung / Fondation Suisse de Cardiologie / Fondazione Svizzera di Cardiologia

Einsatz für eine gesündere Zukunft: Neue Forschungsbroschüre der Schweizerischen Herzstiftung

Bern (ots)

Die Schweizerische Herzstiftung gibt in ihrer Forschungsbroschüre Einblicke in wegweisende Projekte zur Verbesserung der Herz- und Hirngesundheit. Von innovativen Behandlungsansätzen bis hin zur Förderung junger Talente - die Broschüre zeigt, wie die Forschungsförderung dazu beiträgt, Leben zu retten und die medizinische Versorgung der Zukunft zu sichern.

Die Schweizerische Herzstiftung präsentiert ihre neue Broschüre zur Erforschung von Herz-Kreislauf-Krankheiten und Hirnschlag. Die Publikation bietet Einblicke in innovative Forschungsprojekte, die von der Stiftung gefördert werden und zeigt, wie diese Projekte die medizinische Versorgung und Prävention verbessern.

Herausragende Forschung für Herz und Hirn

In der Broschüre stellen Forscherinnen und Forscher ihre Projekte vor, darunter Ansätze zur schonenderen Behandlung von Herzfehlern bei Kindern, die Entwicklung neuer Biomarker für die Früherkennung von Hirnschlägen und innovative Methoden zur Senkung des Herz-Kreislauf-Risikos bei Frauen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Förderung junger Talente in der Herzmedizin, um die Zukunft der kardiovaskulären Forschung in der Schweiz nachhaltig zu sichern.

Unterstützung durch Gönnerinnen und Gönner

"Dank der grosszügigen Unterstützung unserer Gönnerinnen und Gönner können wir Projekte fördern, die nicht nur wissenschaftlich exzellent, sondern auch von grossem Nutzen für Patientinnen und Patienten sind", erklärt Prof. Thomas F. Lüscher, Vorsitzender der Kommission Forschung der Schweizerischen Herzstiftung. Die Broschüre verdeutlicht, wie wichtig diese Förderung für die Entwicklung moderner Diagnose- und Therapiemethoden ist, die Lebensqualität verbessern und Leben retten.

Gemeinsam für eine gesündere Zukunft

Die Schweizerische Herzstiftung ruft dazu auf, die Forschung im Bereich Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Hirnschlag weiterhin zu unterstützen, um auch in Zukunft neue Lösungen zu entwickeln und die medizinische Versorgung in der Schweiz zu verbessern.

Die Broschüre "Die Forschungsförderung der Schweizerischen Herzstiftung" kann ab sofort auf www.swissheart.ch/shop bestellt oder runtergeladen werden.

Hinweis für Medienschaffende

Bilder und Text sind unter www.swissheart.ch/medien abrufbar.