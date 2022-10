Schweiz. Kriminalprävention / Prévention Suisse de la Criminalité

Am Montag, 31. Oktober 2022, spricht die Schweiz über Einbruch

Bern (ots)

8. Nationaler Tag des Einbruchschutzes, Montag, 31. Oktober 2022.

Am Montag, 31. Oktober 2022, spricht die Schweiz über Einbruch: Die Polizei und die Mitglieder des Vereins Sicheres Wohnen Schweiz führen in den Kantonen verschiedene Massnahmen durch. An Standaktionen und weiteren Anlässen kann sich die Bevölkerung informieren, wie man sich möglichst erfolgreich gegen Einbrüche schützen kann.

Auf der Website www.gemeinsam-gegen-einbruch.ch finden Sie eine interaktive Karte der Schweiz, die alle bis anhin bekannte Massnahmen und Präventionsveranstaltungen der Polizeikorps und der Mitglieder des Vereins Sicheres Wohnen Schweiz, die am 31. Oktober 2022 landesweit durchgeführt werden, dokumentiert. Die Website ist online und die Übersicht der Massnahmen und Veranstaltungen wird kontinuierlich aktualisiert.

Der Nationale Tag des Einbruchschutzes wird wie letztes Jahr durch den Verein "Sicheres Wohnen Schweiz (SWS)" durchgeführt und durch die Schweizerische Kriminalprävention (SKP) unterstützt. SWS setzt sich aus Dach-, Branchenorganisationen der Privatwirtschaft und der Polizei zusammen und hat zum Ziel, den Einbruchschutz in der Schweiz qualitativ zu verbessern. Auf der Website des Vereins www.sicheres-wohnen-schweiz.ch sind wichtige Präventionstipps und Links gegen Einbruch abrufbar.