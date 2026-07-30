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86% di capacità dopo oltre 330'000 km: la batteria della ID.3 convince su tutta la linea

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Cham (ots)

L'intenso impiego a lungo termine di una ID.3 Pro S dimostra l'efficienza e la qualità delle moderne batterie per veicoli elettrici: dopo oltre 331'000 chilometri percorsi in cinque anni, la batteria presenta ancora una capacità dell'86 percento, valore che supera il 70 percento garantito da Volkswagen dopo 160'000 chilometri o otto anni. Il veicolo è guidato da Nicolas Follonier, direttore vendite di Jenny Systems, un'azienda a conduzione familiare specializzata in porte per abitazioni e garage. Da cinque anni utilizza intensamente la ID.3 completamente elettrica nel lavoro quotidiano, per una media di circa 300 chilometri al giorno o circa 66'000 chilometri all'anno.

Ben oltre la promessa di garanzia di Volkswagen

Degno di nota è lo stato della batteria da 77 kWh: con l'86 percento, la capacità residua è nettamente superiore alla promessa di garanzia di Volkswagen, la quale prevede che dopo otto anni o 160'000 chilometri la batteria abbia ancora almeno il 70 percento della sua capacità originale. Il certificato della prova indica anche che in totale sono stati ricaricati oltre 75'000 chilowattora, di cui, però, meno dell'1,7 percento con corrente continua presso le stazioni di ricarica rapida, e la maggior parte con corrente alternata al lavoro o a casa. Questo potrebbe essere uno dei motivi per cui la batteria è in condizioni così buone.

Un simile impiego a lungo termine dimostra quindi che anche con un chilometraggio molto elevato e un utilizzo intensivo, la batteria rimane efficiente e affidabile.

Test di resistenza per la mobilità elettrica nella vita quotidiana

Nella vita di tutti i giorni, con la ID.3 Nicolas Follonier percorre in media circa 300 chilometri al giorno o circa 66'000 chilometri all'anno. La distanza percorsa finora, pari a 331'013 chilometri, corrisponde a più di otto giri del mondo o all'incirca 1'100 viaggi tra San Gallo e Losanna. Nonostante lo straordinario carico che ha dovuto sostenere, la batteria continua a presentare prestazioni e capacità elevate. Per Nicolas Follonier, la scelta della ID.3 è stata dettata da motivi sia ecologici che economici. Oltre all'ottima idoneità all'uso quotidiano, tra i vantaggi rientrano infatti i costi di esercizio nettamente inferiori. "Prima i miei costi di carburante ammontavano a circa 900 franchi al mese", spiega. Oggi, grazie all'impianto solare presso la sede centrale dell'azienda, ricarica gratuitamente gran parte del suo fabbisogno di energia elettrica.

Le esperienze maturate durante l'impiego a lungo termine confermano la convinzione di Follonier: "Si tutela l'ambiente, si risparmia denaro e ci si diverte ancora di più al volante. Non voglio più tornare a un veicolo con motore a combustione".

Il suo obiettivo è ambizioso: vuole continuare a guidare la ID.3 finché la batteria lo consente. Il prossimo traguardo è già nel mirino: mezzo milione di chilometri.