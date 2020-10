Schulthess Maschinen AG

Schulthess Maschinen AG übernimmt Permatech

Wolfhausen (ots)

Der führende Hersteller von Gewerbe- und Industriemaschinen, die Schulthess Maschinen AG in Wolfhausen (ZH), übernimmt per 1. Oktober 2020 das Geschäft der Permatech AG. Permatech AG ist weltweit führend in Dosiertechnik von Flüssigkeiten und Chemikalien für Wäschereien, Waschsalons und Waschstrassen.

Mit der Übernahme verfolgt das Schweizer Traditionsunternehmen aus dem Zürcher Oberland konsequent die Strategie, den Kundinnen und Kunden echten Mehrwert aus einer Hand zu bieten. Die Synergie aus leistungsfähigen Qualitätsmaschinen, Wäschereilösungen und innovativer Dosiertechnik macht Schulthess zum weltweit attraktiven Partner für Perfektion, Effizienz und Nachhaltigkeit in der Waschtechnik.

Die Produktionsanlagen der Permatech AG werden an den Schulthess-Sitz in Wolfhausen ZH verlegt.

Go Clean, Go Green: Schulthess' Bekenntnis zur Nachhaltigkeit

Unter dem Leitsatz "Go Clean, Go Green" setzt Schulthess auf konsequente Nachhaltigkeit. Ein Aspekt, dem sich auch Permatech AG verpflichtet hat: Die Dosieranlagen und -systeme senken effektiv Chemikalien- und Waschmittelverbrauch.

Schulthess Maschinen AG baut als Schweizer Nummer 1 im Gewerbebereich mit der Übernahme von Permatech AG seine Position weiter aus - und belebt den Markt nachweislich mit innovativen Produkten und Dienstleistungen.

Über Schulthess

Schulthess ist seit 1845 die führende Schweizer Unternehmensgruppe in der Waschtechnik und steht für Innovation in der Wäschepflege. Als Pionier geht Schulthess neue Wege mit dem Ziel, das Leben im Alltag zu vereinfachen.

Das Schweizer Traditionsunternehmen entwickelt und produziert hochwertige Maschinen, Anlagen und Systemlösungen für private, gewerbliche und industrielle Kundschaft. Der nationale und internationale Verkauf wird durch professionelle Serviceleistungen ergänzt. Schulthess-Geräte heben sich durch hohe Funktionalität, Leistung und Langlebigkeit ab und stehen für Schweizer Premiumqualität.

Pressekontakt:

Schulthess Maschinen AG

Nicole Thier, Leiterin Marketing

Tel. 055 253 51 11

nicole.thier@schulthess.ch