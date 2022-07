Paddy Power

PADDY POWER LÄSST BALLON ÜBER FRAUEN-EURO-SPIEL SCHWEBEN, UM SICH ÜBER DIE UNZUREICHENDE STADIONAUSWAHL DER UEFA LUSTIG ZU MACHEN

Manchester, England (ots/PRNewswire)

25-Fuß-Schlauchboot fliegt über dem Spiel Belgien gegen Island und wirft die Frage auf, warum ein Stadion der Akademie für ein großes Turnier genutzt wird

Ein riesiger aufblasbarer Pfeil weist auf das 55.000 Zuschauer fassende Etihad-Stadion im Hintergrund als geeignetere Alternative hin

Untersuchungen* zeigen, dass zwei Drittel der Fans über die Größe der Stadien für die Frauen-EURO 2022 empört sind

Der freche irische Buchmacher Paddy Power sorgt wieder für Unfug, indem er sich diesmal über die inakzeptabel schlichten und unambitionierten Stadien lustig macht, die für die Frauen-Europameisterschaft in diesem Sommer ausgewählt worden sind.

Der Buchmacher ließ während des Spiels Belgien gegen Island am Sonntag einen riesigen aufblasbaren Pfeil in der nordwestlichen Ecke des Academy Stadium von Man City schweben und wies darauf hin, dass das 55 000 Zuschauer fassende Etihad Stadium von Manchester City, das nur 650 Meter entfernt ist, kostenlos und im Hintergrund verfügbar ist.

Die riesige Hüpfburg mit den Maßen 25x11x5ft trägt die augenzwinkernde Botschaft „Hat jemand ein Stadion gesehen, das groß genug für ein EM-Spiel ist?" und konnte von Spielern und Fans in der Ecke des offenen Stadions gesehen werden, während das ausverkaufte Spiel vor einer reduzierten Zuschauerkapazität stattfand.

An beiden Enden des Academy Stadium von ManCity gibt es Stehplätze (was in UEFA-Wettbewerben nicht erlaubt ist), was bedeutet, dass die normale Kapazität für Spiele in diesem Stadion auf nur 5.000 Zuschauer reduziert ist.

Mit Bildern des 25-Fuß-Ballons, die von überraschten Bürgern aufgenommen wurden, hat die Unterstützung für den jüngsten waghalsigen Stunt des irischen Buchmachers in den sozialen Medien schnell an Fahrt gewonnen.

Eine von Paddy Power durchgeführte Umfrage* hat ergeben, dass zwei Drittel (67%) der Briten die Auswahl der Austragungsorte für eine Schande halten und zwei Drittel (66%) der Meinung sind, dass die Stadionentscheidungen der Entwicklung des Frauenfußballs abträglich sind.

Eine Sprecherin von Paddy Power sagte: „Der Frauenfußball hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht, und dieses Turnier war eine großartige Gelegenheit für die Mannschaften, vor einer Rekordkulisse im ganzen Land zu spielen und dieses Wachstum zu beschleunigen.

„Die Angst vor leeren Sitzen sollte die Fußballbosse nicht davon abhalten, bei der Auswahl ihrer Stadien ehrgeiziger zu sein - wir sind ohnehin daran gewöhnt, dass das Etihad in den meisten Wochen halb leer ist!"

Die UEFA Women's EURO England 2022 findet vom 6. bis 31.Juli statt.

*Die Untersuchung wurde von Yolo Research am Mittwoch, dem 6. Juli 2022, mit einer Gesamtstichprobe von 1.011 britischen Befragten durchgeführt.

