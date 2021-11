GS1 Switzerland

Swiss Logistics Award | Jury macht sich mit neuem Mitglied bereit für 2022

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Swiss Logistics Award

Jury macht sich mit neuem Mitglied bereit für 2022

Die Jury des Swiss Logistics Award macht sich bereit für die Ausgabe 2022: Mit Michail Stahlhut holt sie ein neues Mitglied in die Runde, das über einen starken nationalen und internationalen Bezug zur Güterverkehrslogistik verfügt. Die Verleihung des Swiss Logistics Award findet am 8. Juni 2022 in Bern statt.

Weitere Details entnehmen Sie bitte der Medienmitteilung.

Freundliche Grüsse

Claudia Schön Leiterin PR/Kommunikation MAS Communication Management

---------------------------------------------------------------------------

GS1 Switzerland Monbijoustrasse 68 3007 Bern T +41 58 800 77 42 F +41 58 800 77 99 E claudia.schoen@gs1.ch

www.gs1.ch

Facebook | Twitter | LinkedIn | YouTube | Xing