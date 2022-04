Cohen & Steers, Inc.

Cohen & Steers SICAV European Real Estate Securities Fund erhält die Refinitiv Lipper 10-Year Performance Award

New York, 27 April 2022 (ots/PRNewswire)

Cohen & Steers, Inc. (NYSE: CNS), gab heute bekannt, dass der Cohen & Steers SICAV European Real Estate Securities Fund („der Fonds") einen Refinitiv Lipper Fund Award 2022 für die Kategorie Immobilien in Frankreich und der Schweiz erhalten hat. Der Fonds wurde für seine starke risikoadjustierte Performance im 10-Jahres-Zeitraum bis zum 31. Dezember 2021 ausgezeichnet. Dies ist das vierte Jahr in Folge, in dem der Fonds die Lipper-Auszeichnung erhalten hat.

Rogier Quirijns, Leiter von Europe Real Estate und Senior Portfolio Manager, sagte:

Wir fühlen uns geehrt, erneut von Lipper für die anhaltend starke Performance des Fonds ausgezeichnet zu werden, die unseren Anlegern attraktive risikobereinigte Renditen bietet. Diese Leistung ist das Ergebnis des Engagements und der Bemühungen unseres gesamten Teams, hervorragende Anlageergebnisse zu erzielen. Wir sind der Ansicht, dass europäische Immobilienpapiere eine potenziell wichtige Rolle bei der Inflationsabwehr spielen können und Anlegern gleichzeitig ein solides relatives Rendite- und Gesamtrenditepotenzial bieten.

Der Fonds strebt laufende Erträge und Kapitalzuwachs an, indem er in REITs und andere börsennotierte Immobiliengesellschaften mit Sitz in Europa und Großbritannien investiert, die nach Ansicht von Cohen & Steers attraktive Bewertungen und Wachstumsaussichten bieten. Durch Investitionen in den europäischen Märkten versucht der Fonds, die Unterschiede in den länderspezifischen Wirtschafts- und Immobilienzyklen sowie die Vielfalt der Geschäftsmodelle zu nutzen. Unserer Ansicht nach bieten diese Märkte attraktive Möglichkeiten für gut ausgestattete, disziplinierte, aktive Manager, um konsistente Überrenditen zu erzielen.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt zwar keine Rückschlüsse auf die künftige Rendite zu, aber der Fonds hat in der Vergangenheit seine Benchmark und die britischen direkten Immobilienfonds übertroffen:

Nettoperformance in Euro bis 31. Dezember 2021 1-Jahres-Rendite 3-Jahres-Rendite 5-Jahres-Rendite 10-Jahres-Rendite Cohen & Steers SICAV European Real Estate Securities Fund - Klasse A 24,06% 16,81% 13,24% 14,64% Fonds Benchmark(1) 18,84% 11,12% 7,14% 10,75% UK Direct Fund Property Median(2) 12,93% 5,04% 3,77% 4,03%

Die Kategorie Immobilien umfasst in Frankreich und der Schweiz im 10-Jahres-Zeitraum 29 bzw. 19 Fonds.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt der Cohen & Steers SICAV und das KIID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Informationen zu Lipper Fund Awards. Die jährlich vergebenen Refinitiv Lipper Fund Awards zeichnen Fonds und Fondsgesellschaften aus, die sich durch eine konstant starke risikobereinigte Performance im Vergleich zu ihren Konkurrenten ausgezeichnet haben.

Die Refinitiv Lipper Fund Awards basieren auf dem Lipper Leader for Consistent Return Rating, einem risikobereinigten Performance-Maß, das über 36, 60 und 120 Monate berechnet wird. Der Fonds mit dem höchsten Lipper Leader for Consistent Return (Effective Return) Wert in jeder in Frage kommenden Klassifizierung gewinnt den Refinitiv Lipper Fund Award. Weitere Informationen finden Sie unter: lipperfundawards.com. Obwohl Refinitiv Lipper angemessene Anstrengungen unternimmt, um die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der hierin enthaltenen Daten zu gewährleisten, wird die Genauigkeit von Refinitiv Lipper nicht garantiert.

Informationen zum Cohen & Steers SICAV Europe Real Estate Securities Fonds. Der Fonds ist ein Teilfonds von Cohen & Steers SICAV, einem in Luxemburg ansässigen Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW). Anteile des Fonds werden nur gemäß dem aktuellen Verkaufsprospekt angeboten und der Verkauf von Fondsanteilen kann in bestimmten Ländern eingeschränkt sein. Insbesondere dürfen die Anteile weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, wie im Fondsprospekt ausführlicher beschrieben. Im Verkaufsprospekt finden Sie weitere Informationen, darunter wichtige Risikoerwägungen, einschließlich eines möglichen Kapitalverlusts, sowie Einzelheiten zu Gebühren und Kosten. Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Informationen zu Cohen & Steers. Cohen & Steers ist ein führender globaler Vermögensverwalter, der sich auf Sachwerte und alternative Erträge spezialisiert hat, darunter Immobilien, Vorzugsaktien, Infrastruktur, Rohstoffaktien, Rohstoffe sowie Multi-Strategie-Lösungen. Das 1986 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City mit Büros in London, Dublin, Hongkong und Tokio.

(1) Vor dem 28.02.2005 war die Benchmark der FTSE EPRA Nareit Developed Europe Real Estate Index. Danach war die Benchmark bis zum 30.9.20 der FTSE EPRA Nareit Developed Europe Real Estate Index (Net). Danach ist es der FTSE EPRA Nareit Developed Europe UCITS Capped Net Tax Index.

(2) Stellt den durchschnittlichen Wert der nachlaufenden Performance zum 31.12.2021 für alle Fonds innerhalb der Morningstar-Kategorie EAA Fund Direct UK Property dar. Direkte UK-Fonds haben den rechtlichen Status eines Investmentfonds und investieren direkt in und/oder verwalten Immobilien (d.h. sie besitzen oder verwalten direkt „Ziegel und Mörtel"-Immobilien). Mindestens 50 % des Gesamtvermögens werden direkt in Immobilien in Großbritannien investiert.

Dieses Material ist nicht als Anlageberatung zu verstehen, stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers oder einer anderen Anlage dar und dient nicht der Vorhersage oder Darstellung der Wertentwicklung einer Anlage. Es handelt sich weder um eine Anlageberatung noch um eine Empfehlung oder ein Angebot. Wir gehen davon aus, dass die Informationen in dieser Mitteilung korrekt sind, aber wir garantieren nicht, dass sie vollständig sind oder als einzige Quelle für die Eignung zur Anlage herangezogen werden sollten.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sagt nichts über zukünftige Erträge aus. Wenn die Währung, in der die frühere Wertentwicklung angezeigt wird, von der Währung des Landes abweicht, in dem ein Anleger ansässig ist, sollte sich der Anleger bewusst sein, dass die angezeigte Wertentwicklung aufgrund von Wechselkursschwankungen höher oder niedriger ausfallen kann, wenn sie in die Landeswährung des Anlegers umgerechnet wird. Die mit einer Anlage verbundenen Risiken, einschließlich eines möglichen Kapitalverlusts, sind erheblich und sollten sorgfältig abgewogen werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Fonds ist nicht an die Zusammensetzung der Benchmark gebunden

Cohen & Steers Ireland Limited ist die Verwaltungsgesellschaft der Cohen & Steers SICAV (die „Verwaltungsgesellschaft") und wird von der Central Bank of Ireland (Nr. C188319) zugelassen und beaufsichtigt. Die Verwaltungsgesellschaft hat Cohen & Steers UK Limited, die von der Finanzaufsichtsbehörde zugelassen ist und reguliert wird (FRN458459), zur Vertriebsstelle für die Anteile des Fonds ernannt. Cohen & Steers Capital Management, Inc. ist eine in den USA registrierte Anlageberatungsfirma, die Anlageverwaltungsdienste für betriebliche, öffentliche und gewerkschaftliche Altersversorgungspläne, Stiftungen und Investmentfonds anbietet. Cohen & Steers Asia Limited ist von der Securities and Futures Commission of Hong Kong (ALZ367) zugelassen und wird von ihr reguliert. Cohen & Steers Japan Limited ist ein bei der Financial Services Agency of Japan und dem Kanto Local Finance Bureau unter der Nummer 3157 registrierter Anbieter von Finanzinstrumenten (Anlageberatungs- und -vermittlungsgeschäft sowie diskretionäres Anlageverwaltungsgeschäft) und Mitglied der Japan Investment Advisers Association.

Für Anleger in der Schweiz: Der Herkunftsstaat des Fonds ist Luxemburg. In der Schweiz ist der Vertreter die ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich, und die Zahlstelle die Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008, Zürich. Der Prospekt, das Basisinformationsblatt oder die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter angefordert werden. Für die in der Schweiz oder von der Schweiz aus angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort und der Gerichtsstand am Sitz des Vertreters. Dieses Dokument liefert den Anlegern die wichtigsten Anlegerinformationen. Es ist kein Marketingmaterial.

Diese Mitteilung ist weder vertraglich bindend noch gesetzlich vorgeschrieben. Diese Mitteilung ist nicht ausreichend, um eine Anlageentscheidung zu treffen. Weitere Informationen über die Cohen & Steers SICAV finden Sie hier auf unserer Webseite (https://www.c henandsteers.com/), wo Sie auch eine Kopie des aktuellen Prospekts (https://www.cohenandsteers.com/funds/literature/non-us-funds) und der KIID-Dokumente erhalten können. Anleger und potenzielle Anleger erhalten im Prospekt eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache sowie Informationen über den Zugang zu kollektiven Rechtsbehelfen, sofern vorhanden. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, alle Vereinbarungen über den Vertrieb der Anteile in einer oder mehreren Rechtsordnungen gemäß der OGAW-Richtlinie in ihrer jeweils gültigen Fassung zu beenden.

Website: https://www.cohenandsteers.com

Symbole: NYSE: CNS