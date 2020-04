SUISSEDIGITAL

10 Gigabit-Speed für Kabelnetze: CableLabs stellt DOCSIS 4.0 vor

Bern (ots)

Vor kurzem gab CableLabs, internationales Forschungs- und Entwicklungslabor für die Kabelnetzindustrie, die Spezifikationen für den neuen Internet-Übertragungsstandard DOCSIS 4.0 bekannt. Damit werden Bandbreiten bis zu 10 Gigabit pro Sekunde möglich.

Gegenüber dem Übertragungsstandard DOCSIS 3.1, der in der Schweiz von der Kabelnetzindustrie aktuell eingesetzt wird, bringt DOCSIS 4.0 folgende Erweiterungen:

- Full Duplex: Diese Technologie ermöglicht mehrere Übertragungen im gleichen Frequenzspektrum, was eine Erhöhung des Upstreams und symmetrische Bandbreiten im Down- und Upstream erlaubt. - Erweitertes Frequenzspektrum: DOCSIS 4.0 nutzt ein erweitertes Frequenzspektrum bis 1.8 Gigahertz (gegenüber 1.2 Gigahertz bei DOCSIS 3.1). - Low Latency DOCSIS (LLD): LLD optimiert den Internetverkehr, so dass die Latenz (Verzögerung) reduziert und die Geschwindigkeit erhöht wird. Seit Januar 2019 ist LLD auch für DOCSIS 3.1 verfügbar und kann mit einem Software-Update implementiert werden.

Diese Erweiterungen führen zu einer niedrigeren Latenz von 1 Millisekunde, was vor allem bei Online-Spielen und e-Sport relevant ist, und deutlich höheren Bandbreiten. So werden im Downstream bis zu 10 Gigabit pro Sekunde und im Upstream bis zu 6 Gigabit pro Sekunde erreicht. Gegenüber DOCSIS 3.1 entspricht dies einer Verdoppelung im Downstream und einer Vervierfachung im Upstream. "DOCSIS 4.0 ist ein wichtiger Entwicklungsschritt, der das enorme Potenzial der Kabelnetztechnologie zeigt", kommentiert Reto Zumoberhaus, Leiter Strategie & Content Management bei SUISSEDIGITAL.

Wann DOCSIS 4.0-Produkte in der Schweiz verfügbar sein werden, ist offen. Weitere Informationen zum neuen Standard: www.cablelabs.com

SUISSEDIGITAL ist der Wirtschaftsverband der Schweizer Kommunikationsnetze. Ihm sind rund 200 privatwirtschaftlich wie auch öffentlich-rechtlich organisierte Unternehmen angeschlossen, die über 3 Millionen Wohn- und Geschäftseinheiten mit Radio, TV, HDTV, Internet, Telefonie und weiteren Angeboten versorgen.

