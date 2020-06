European Hematology Association (EHA)

EHA25Virtual: Vielversprechende Behandlungsergebnisse mit Imetelstat, einem neuartigen Telomerase-Hemmer, bei Patienten mit myelodysplastischen Syndromen mit geringerem Risiko

IMerge ist eine klinische Phase-II/III-Studie, in der Imetelstat als Behandlung für Patienten mit myelodysplastischen Syndromen (MDS) mit geringerem Risiko untersucht wird, die nicht-del(5q) sind, auf eine Erythrozytentransfusion angewiesen sind und nach einer Behandlung mit Erythropoese-stimulierenden Substanzen einen Rückfall erleiden oder auf eine solche Behandlung nicht ansprechen.

Der primäre Wirksamkeitsendpunkt von IMerge ist die 8-Wochen-Rate der Unabhängigkeit von Erythrozytentransfusionen (RBC-TI), definiert als der Anteil der Patienten, die in den acht aufeinander folgenden Wochen seit Beginn der Studie keine RBC-Transfusion erhalten haben. Diese Präsentation stellt Langzeitwirksamkeits- und Sicherheitsdaten von 38 Patienten in der klinischen Phase-II-Studie IMerge vor, basierend auf dem Stichtag 4. Februar 2020 und einem medianen Follow-up nach 24 Monaten:

- 16 Patienten (42 %) erreichten einen 8-wöchigen RBC-TI, und 12 dieser Responder (75 %) zeigten einen Hämoglobinanstieg von > 3 g/dL im Vergleich zur Vorbehandlung während des transfusionsfreien Intervalls. - 12 Patienten (32 %) erreichten einen 24-wöchigen RBC-TI. - 11 Patienten (29 %) waren mehr als ein Jahr lang transfusionsfrei; das längste transfusionsfreie Intervall betrug 2,7 Jahre. - Die mediane RBC-TI-Dauer betrug 88 Wochen, die längste bisher gemeldete Dauer im Non-del(5q) LR MDS. - Eine erythroide hämatologische Verbesserung wurde bei 26 Patienten (68 %) nach einer medianen Dauer von 93 Wochen erreicht. - Die Dauerhaftigkeit der TI sowie die zytogenetische und mutationsbedingte Reduktion maligner Klone bei einigen Patienten weist auf eine mögliche krankheitsmodifizierende Wirkung von Imetelstat hin. - Die am häufigsten berichteten unerwünschten Ereignisse waren überschaubare und reversible Grad-> 3-Zytopenien.

Die doppelblinde, placebokontrollierte Phase III von IMerge rekrutiert derzeit Patienten und ist im Gange.

Referent: Dr. Uwe Plazbecker

Beschäftigt bei: Abteilung für Hämatologie und Zelltherapie, Universitätsklinikum Leipzig, Deutschland

Abstract: #S183 TREATMENT WITH IMETELSTAT PROVIDES DURABLE TRANSFUSION INDEPENDENCE (TI) IN HEAVILY TRANSFUSED NON-DEL(5Q) LOWER RISK MDS (LR-MDS) RELAPSED/REFRACTORY (R/R) TO ERYTHROPOIESIS STIMULATING AGENTS (ESA)

