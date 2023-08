Mobility

TIER und i&any kooperieren in Zürich - für mehr Sicherheit im Strassenverkehr

Rotkreuz (ots)

Nahtlos vom E-Trottinett zum Ridepooling-Fahrzeug und umgekehrt. In Zürich verbinden TIER Mobility und i&any by Mobility ihre Services - für mehr Nachhaltigkeit und weniger Fahrten unter Alkoholeinfluss.

TIER, der weltweit größte Anbieter von geteilter Mikromobilität, will das Fahren mit E-Trottinetts sicherer machen und hat dazu sein neuestes Feature vorgestellt: Einen In-App-Geschicklichkeitstest. Dieser soll TIER-Nutzer:innen davon abhalten, unter Alkoholeinfluss auf geteilte E-Trottinetts zu steigen und ihnen eine bequeme Mobilitäts-Alternative aufzeigen. Der Geschicklichkeitstest wird ab sofort den Nutzer:innen in Zürich, die iOS verwenden, zwischen 21 und 4 Uhr ausgespielt.

Mit dem neuen Feature von TIER müssen Nutzer:innen ihre Fahrtüchtigkeit unter Beweis stellen. Dazu müssen sie den Winkel ihres Handys mit dem auf dem Bildschirm angezeigten Winkel abgleichen. Wer die Aufgabe innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens erfüllt, darf einen TIER-Scooter nehmen. Wer den Test nicht besteht, erhält die Empfehlung, alternativ den Ridepooling-Dienst i&any by Mobility zu nutzen. Der Service der Mobility-Genossenschaft ist seit Frühling in der Stadt Zürich aktiv und bietet eine nachhaltige Alternative zu anderen Fahrdiensten. "Dank unserer Partnerschaft mit dem innovativen Fahrdienst i&any und der Einführung eines Geschicklichkeitstests unternehmen wir gezielte Schritte, um das Ziel einer sicheren und nachhaltigen Mobilität zu verwirklichen", sagt Emre Argön, Managing Director TIER Switzerland. "Diese Massnahmen sind entscheidend, um das Risiko zu verringern, dass unsere Nutzer:innen unter Alkoholeinfluss mit den E-Trottis unterwegs sind. Wir sind fest davon überzeugt, dass diese Initiativen erheblich dazu beitragen werden, verantwortungsbewusstes Fahren zu fördern."

Multimodale Umsteigehubs für Schwammendingen

Die Kooperation der beiden Unternehmen geht aber noch einen Schritt weiter. In Schwammendingen stehen Nutzenden ab sofort vier neue Umsteigehubs zur Verfügung. Dort können sie vom Fahrdienst i&any auf ein E-Trotti von TIER umsteigen - und umgekehrt. "Die Kooperation mit TIER ist ein weiterer Schritt hin zu mehr komfortablen und nachhaltigen Mobilitätsalternativen zum privaten PKW", sagt Franziska Schär, Produktverantwortliche von i&any. "Die jeweiligen Mobilitätsformen werden entlang ihrer Stärken kombiniert. E-Trottis für die Feinverteilung auf kurzen Strecken. Das Ridepooling für längere Strecken."

ÜBER I&ANY

i&any ist ein Corporate Startup der Mobility Genossenschaft und bietet einen modernen Ridepooling-Service an. Das Angebot ist von Donnerstag bis Sonntag von 18 bis 4 Uhr morgens verfügbar - vorerst in der Stadt Zürich. Via App erhalten Nachtschwärmer:innen eine komfortable, sichere und datengestützte Mobilitätslösung, die als sinnvolle Ergänzung zum öffentlichen Verkehr dient. Durch geteilte Fahrten, E-Fahrzeuge sowie faire Arbeitsbedingungen der Fahrerinnen und Fahrer leistet i&any einen wichtigen Beitrag für die lebenswerte und nachhaltige Stadt der Zukunft. Mehr auf: www.iandany.ch

ÜBER TIER Mobility

TIER Mobility ist der weltweit größte Anbieter von geteilten Mikromobilitätslösungen mit der Mission, die Mobilität zum Guten zu verändern. Das in Berlin gegründete Unternehmen stellt Städten und ihren Bewohner*innen E-Scooter und Pedelecs zur Miete zur Verfügung, um die Abhängigkeit vom privaten Auto zu reduzieren. Durch die Übernahme von nextbike und Spin ist TIER nun in mehr als 740 Städten in 30 Ländern mit einer Flotte von über 350.000 Fahrzeugen aktiv. Das macht TIER zum größten multimodalen Mikromobilitätsanbieter weltweit. Mit dem Fokus, die sicherste, fairste und nachhaltigste Mobilitätslösung anzubieten, ist das Unternehmen seit 2020 klimaneutral.

Zu den Investoren von TIER gehören SoftBank Vision Fund 2, Mubadala Capital, Northzone, Goodwater Capital und White Star Capital. Weitere Informationen finden Sie auf www.tier.app.