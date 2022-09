Der Wirtschaftsraum Zürich profitiert nachhaltig von seinem Standortmarketing

Greater Zurich Area AG

Das Standortmarketing der Greater Zurich Area AG (GZA) und ihrer Partner in den Mitgliederkantonen leistet einen positiven Beitrag zur "qualitativen und nachhaltigen Entwicklung" des Wirtschaftsraums Zürich. Zu diesem Schluss kommt ein Expertenbericht des Beratungsunternehmens EY, der heute veröffentlicht wurde. Von 2009-2021 wurden durch aus dem Ausland angesiedelte Unternehmen direkt fast Zehntausend neue Arbeitsplätze geschaffen. Durch Multiplikatoreffekte entstanden indirekt sogar schätzungsweise mehrere Zehntausend Stellen, vor allem in den jeweiligen Ökosystemen. Neben zusätzlichen Steuereinnahmen wirken sich die Ansiedlungen positiv auf die Innovationskraft und die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsraums aus.

Die Präsidentin der GZA-Stiftung und Zürcher Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh nimmt den EY-Bericht zum Ansiedlungserfolg der GZA mit grosser Befriedigung zur Kenntnis: "Der internationale Wettbewerb um die besten Unternehmen und Talente wird seit Jahren hart geführt. Es ist deshalb sehr erfreulich, dass sich unser proaktives und kantonsübergreifendes Standortmarketing positiv auf die Entwicklung unseres gemeinsamen Wirtschaftsgrossraums Zürich niederschlägt."

Die Kernaussagen des EY-Berichts:

Fast 10'000 neue Arbeitsplätze seit 2009: Im Zeitraum von 2018-2021 wurden 445 Unternehmen aus dem Ausland durch das Standortmarketing in der Greater Zurich Area angesiedelt. Diese haben 2'014 neue Stellen geschaffen. Im gesamten Zeitraum von 2009-2021 wurden direkt netto 9'426 neue Arbeitsplätze geschaffen. Durch einen so genannten Multiplikatoreffekt dieser in der Regel sehr qualifizierten neuen Arbeitsplätze geht EY davon aus, dass durch die Ansiedlungen indirekt mehrere Zehntausend Stellen im Wirtschaftsraum geschaffen wurden.

Analyse von EY erlaubt längerfristigen Blick auf das Standortmarketing

Im Auftrag der Stiftung "Greater Zurich Area Standortmarketing", analysierte das Beratungsunternehmen EY zum dritten Mal nach 2014 und 2018 die Ergebnisse des Standortmarketings durch die operativ tätige Greater Zurich Area AG (GZA) und ihrer kantonalen und städtischen Partner. Neben der Analyse der GZA-Tätigkeit im Zeitraum von 2018-2021 lassen sich auch Vergleiche mit den Vorperioden (2009-2013 und 2014-2017) sowie aufschlussreiche Aussagen für die kombinierte Periode von 2009-2021 und somit zu einer mittel- bis längerfristigen Wirkung des Standortmarketings machen.

EY erkennt in diesen "politisch und wirtschaftlich unsicheren Zeiten" (Pandemie, Krieg in der Ukraine, Energiekrise etc.) ein starkes strategisches Anpassungsbedürfnis von international tätigen Firmen und bezeichnet dieses auch als "Chance für den Wirtschaftsraum Greater Zurich Area". Der Erklärungsbedarf zu den Standortvorteilen sei aber auch gestiegen - die proaktive und fokussierte Standortstrategie der GZA hält EY deshalb für "sehr wertvoll und wichtig".

