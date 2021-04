Mobility

Mobility bringt hunderte Elektro-Ladestationen in der ganzen Schweiz

Rotkreuz (ots)

Mobility wird all ihre 3'000 Autos elektrifizieren. Hierfür braucht es einen massiven Ausbau an E-Ladeinfrastruktur. Diesen treibt Mobility in Zusammenarbeit mit den neuen Partnern Juice Technology, EVTEC und Helion voran. Spätestens in drei Jahren sollen die ersten 300 E-Ladestationen im Einsatz sein.

Mobility setzt sich zum Ziel, bis spätestens 2030 komplett elektrisch und emissionsfrei zu fahren. Die höchste Hürde ist dabei das Netz an E-Ladestationen. Mit Juice Technology, EVTEC und Helion holt die Carsharing-Anbieterin nun drei Partner an Bord, mit denen sie den Ausbau vorantreiben will. Bis 2023 sollen schweizweit 300 Ladestationen bereitstehen - "mindestens", wie Mobility-Geschäftsführer Roland Lötscher betont: "Wir wollen so viele Ladestationen wie möglich, so schnell wie möglich. Der E-Mobilität gehört die Zukunft. Wir möchten als Vorreiter vorangehen." Da Mobility ihre Parkplätze nicht besitzt, sondern mietet, wird entscheidend sein, ob und wann die Vermieter bei der Elektrifizierung mitziehen. Lötscher zeigt sich zuversichtlich: "Ich denke, die meisten Vermieter werden die Zeichen der Zeit erkennen und unser Angebot nutzen." Dieses Angebot besteht darin, dass der Standorteigentümer den Netzanschluss zur Verfügung stellt, während Mobility ihrer eigene Ladelösung installiert. Dank dieser sind für die Kunden einheitliche Ladeprozesse garantiert.

Zulieferer aus der Schweiz

Ihre drei neuen Geschäftspartner hat Mobility im Rahmen einer Ausschreibung ausgewählt. Die Juice Technology AG (Cham) liefert AC-Ladestationen, die EVTEC AG (Kriens) DC-Ladestationen und Helion (Zürich) kümmert sich um den elektrischen Ausbau. Parallel dazu pflegt Mobility ihre Kooperation mit der SBB weiter, welche Mobility-Standorte an Bahnhöfen elektrifiziert. Sämtliche Mobility-E-Autos fahren mit Strom aus 100% erneuerbaren Energien.

Neu: Laden unterwegs

Moderne E-Autos kommen hunderte Kilometer weit, so auch jene von Mobility. Trotzdem haben viele Nutzer immer noch Angst vor zu wenig Reichweite. Um diese Ängste abzubauen und für den Fall der Fälle vorzusorgen, platziert Mobility im Verlauf des Aprils 2021 neu Ladekarten des Schnellladeanbieters GOFAST in jedem ihrer Elektroautos. Mit ihnen kann man derzeit an rund 60 Standorten in der ganzen Schweiz unterwegs im Schnellverfahren nachladen.

