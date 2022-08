NTT DATA Business Solutions AG

NTT DATA beteiligt sich an der Natuvion Group und baut SAP S/4HANA Transformationsexpertise aus

Bielefeld (ots)

Die NTT DATA Business Solutions AG, der global führende SAP-Berater für den Mittelstand, übernimmt die Mehrheit an der Natuvion Group, Walldorf. Natuvion ist ein weltweit anerkannter SAP Data Transformation Partner. Die international aufgestellte Natuvion Group unterstützt Unternehmen, automatisiert durch selbstentwickelte Software-Tools, beim Umzug geschäftskritischer Daten und Prozesse auf moderne IT-Plattformen und -Systeme. Das ermöglicht Natuvion-Kunden, fortschrittliche, innovative IT-Plattformen schnellstmöglich zu nutzen. Zu den typischen Natuvion-"Umzugsleistungen" gehören Datenmigration, -transformation und -integration sowie Datenqualitätssteigerung, -stilllegung und Datenschutz.

Beide Unternehmen arbeiten bereits seit mehreren Jahren partnerschaftlich zusammen. Seit 2020 bündeln die Natuvion Group und NTT DATA Business Solutions Wissen und Know-how, um anspruchsvolle SAP S/4HANA-Transformationsprojekte umzusetzen.

"Mit der mehrheitlichen Beteiligung an Natuvion vertiefen wir die erfolgreiche Zusammenarbeit unserer Unternehmen und bauen unsere führende Marktposition im Bereich Cloud-Migration weltweit stärker aus", so Norbert Rotter, CEO von NTT DATA Business Solutions AG und SVP der NTT DATA Corporation, Tokio. "Insbesondere die Produkte von Natuvion rund um das Thema Datentransformation und das Branchen-Know-how, vor allem im Energie- und Versorgungssektor, eröffnen uns gemeinsame neue Wachstumspotenziale."

Die Natuvion Group wurde 2014 in Walldorf gegründet und expandierte in den Folgejahren international. Das Unternehmen beschäftigt heute mehr als 250 Mitarbeiter an neun Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, der Slowakei, den USA und Australien. Das inhabergeführte Unternehmen verfügt über umfangreiches Know-how bei komplexen, internationalen Transformationsprojekten sowie über ein profundes Prozessverständnis in verschiedensten Branchen.

"Kunden investieren weltweit weiterhin in SAP-Technologien wie SAP S/4HANA und SAP-Cloudlösungen. Bei dieser Art der Migration ist viel Erfahrung gefragt. Dieses exklusive Transformations-Know-how der neuen Kolleginnen und Kollegen und die Unternehmenskultur der Natuvion Group passen sehr gut zu uns. Wir werden die Natuvion Automationslösungen weltweit vermarkten und innerhalb der NTT/NTT DATA Gruppe zugänglich machen," ergänzt Norbert Rotter.

Die Natuvion Group gehört zur exklusiven Expertengruppe der weltweit führenden Transformationsexperten unter der Leitung von SAP. Die vier Partner des "SAP S/4HANA Selective Data Transition Engagement" definieren gemeinsame Standards, Verfahren und Prozesse für die Migration auf SAP S/4HANA. Die erarbeiteten Methoden automatisieren diese komplexen Prozesse und ermöglichen den Natuvion Group-Kunden problemlose und nahezu betriebsunterbrechungsfreie Migrationen und Restrukturierungen. Das gilt besonders für Carve-in oder Carve-out-Prozesse im Rahmen von M&A-Transaktionen. Hier müssen IT-Landschaften so angepasst werden, dass Unternehmen möglichst schnell Systeme und Daten auftrennen oder neu zusammenführen können.

"Die bisherige Zusammenarbeit war nicht nur sehr erfolgreich, sondern hat allen Beteiligten großen Spaß gemacht. Da ist es nur folgerichtig, dass wir an einer gemeinsamen Wachstumsstrategie arbeiten", sagt Patric Dahse, Gründer und Geschäftsführer Natuvion Group.

"Europäische Kernmärkte, einschließlich Deutschland, verfügen über einen großen SAP S/4HANA-Cloud-Markt. Unsere Natuvion-Transformationsstudie 2022 bestätigt, was die meisten schon wissen. Es gibt schon jetzt einen relevanten Beratermangel für die vielen Migrationen auf SAP S/4HANA. Mit NTT DATA Business Solutions sind wir nun in einer Top-Position, um die starke Marktnachfrage nach Migrationsdiensten auf SAP S/4HANA und neue digitale Plattformen optimal bedienen zu können. Mit dem Schulterschluss zu einem der international erfolgreichsten IT-Marken können wir unsere Kompetenzen optimal einbringen und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erweiterte Karriere-Chance im internationalen Umfeld bieten. Darauf freuen wir uns sehr", ergänzt Holger Strotmann, Gründer und Geschäftsführer Natuvion Group.

Über Natuvion

Natuvion ist ein digitales Umzugsunternehmen. Natuvion transportiert geschäftskritische Daten und Prozesse von einer Technologieplattform auf eine andere. Typische Natuvion "Umzugsdienstleistungen" umfassen Datenmigration, Datentransformation, Datenintegration, Datenschutz, Datensicherheit und Datenqualität. Die Experten von Natuvion werden bei der Datentransformation vom Data Conversion Server (DCS) unterstützt, einer leistungsstarken Softwarelösung aus eigener Entwicklung. Natuvion ist Gründungsmitglied der "SAP S/4HANA Selective Data Transition Engagement Community". Die Natuvion Group (Inc. 5000 und FT 1000 gelistet) ist eines der am schnellsten wachsenden Software- und IT-Beratungsunternehmen.

Über NTT DATA Business Solutions

NTT DATA Business Solutions entwirft, implementiert, verwaltet und erweitert SAP-Lösungen kontinuierlich, damit Unternehmen und deren Mitarbeiter sie optimal nutzen können. Dabei greift NTT DATA Business Solutions auf ein herausragendes Know-how für SAP-Lösungen zurück, um das Business seiner Kunden mit den neuesten Technologien zu verknüpfen. Als Teil der NTT DATA Gruppe, globaler strategischer Partner der SAP und mit engen Beziehungen zu anderen Partnern bietet NTT DATA Business Solutions Kunden und Interessenten Zugang zu innovativen Lösungen und Entwicklungen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu Innovationen und zum langfristigen Geschäftserfolg. NTT DATA Business Solutions beschäftigt mehr als 12.000 Menschen in 30 Ländern.

Über NTT DATA

NTT DATA - ein Teil der NTT Group - ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, Digital- und IT-Modernisierung und Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft selbstbewusst in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für den langfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter nttdata.com.