Snapmaker auf der BETT 2022: Förderung der STEAM-Bildung mit 3-in-1 3D-Drucklösungen

Shenzhen, China, 30. März 2022 (ots/PRNewswire)

Der digitale Hersteller Snapmaker hat sich mit seinem autorisierten Vertriebspartner iMakr zusammengetan, um seine neuesten Innovationen im Bereich der Bildungstechnologie auf der BETT UK zu präsentieren, der größten Bildungsmesse in Großbritannien vom 23. bis 25. März 2022.

Auf der diesjährigen BETT können Besucher weltweit in die Live-Demonstrationen des Snapmaker 2.0 A350T 3-in-1 modularen 3D-Druckers eintauchen und eine große Auswahl an Musterteilen, die mit allen Maschinenmodulen erstellt wurden, aus der Nähe betrachten.

Die neueste Ausgabe der Snapmaker-Produktreihe, das 10-W-Hochleistungsmodul, wurde ebenfalls vorgestellt. Ausgestattet mit den modernsten Laserstrahlteilern, ermöglicht die neue Erweiterung des modularen Snapmaker-Ökosystems eine größere Vielfalt an Materialien, um mehr Projekte zu realisieren.

Laut Ricardo, Spezialist für Fotopolymere bei iMakr, haben Lehrer und Bildungseinrichtungen großes Interesse an den 3-in-1-Funktionen und der Vielseitigkeit des Snapmaker-Geräts gezeigt. Ob für Schulen mit begrenztem Platzangebot oder für Einrichtungen, die verschiedene Schulen besuchen, bietet das Gerät großen Komfort. Dank des modularen Aufbaus ist auch die Wartung einfach.

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Snapmaker, um das 3D-Druckangebot für Kunden aus dem Bildungsbereich zu erweitern. Wir bieten ein Leasingprogramm an, um mehr Lehrer zu ermutigen, den 3D-Druck in ihren Lehrplan zu integrieren", sagt Adam, Partnerships Manager bei iMakr.

In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach 3D-Druck in Schulen und Bildungseinrichtungen gestiegen. Snapmaker hat bereits mit Grundschulen, weiterführenden Schulen und Hochschulen auf der ganzen Welt zusammengearbeitet, unter anderem mit dem Beijing Institute of Technology, dem STEAM Aserbaidschan Projekt und als offizieller zertifizierter Partner von VR Digication in Deutschland. Snapmaker hat es sich zur Aufgabe gemacht, den 3D-Druck in die Klassenzimmer zu integrieren, um neue Lernmöglichkeiten zu schaffen und zukünftige Fachkräfte zu fördern. „Wir werden weiterhin eine kostengünstige, umfassende und maßgeschneiderte 3D-Drucklösung für die STEAM-Ausbildung entwickeln", so Daniel, CEO von Snapmaker.

Über Snapmaker

Snapmaker wurde 2016 gegründet und ist ein Technologieunternehmen, das 3-in-1-3D-Drucker für den Desktop entwickelt, herstellt und verkauft, die 3D-Druck, Lasergravur und -schneiden sowie CNC-Schnitzen integrieren. Das Vorzeigeprodukt Snapmaker 2.0 stellte 2019 einen Rekord als meistfinanzierter 3D-Drucker auf Kickstarter auf und gewann den CES Innovation Award 2020.

