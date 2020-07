Handelszeitung

Star-Ökonomin Beatrice Weder di Mauro erwartet keine weiteren Lockdowns

Beatrice Weder di Mauro ist "ziemlich überzeugt, dass es in Europa keine nationalen Lockdowns mehr geben wird - ganz einfach, weil das notwendige politische, gesellschaftliche und fiskalische Kapital fehlt". Dies sagt die bekannte Ökonomin im Interview mit der "Handelszeitung". Obendrein seien die Staaten jetzt in einer Lage, in der sie es besser machen könnten: "Je mehr man die Virusausbrüche lokalisieren kann, desto weniger muss die Krankheit als ständige Bedrohung begriffen werden."

Denkbar sei ein "einigermassen normaler Zustand", bei dem "vielleicht noch 80 Prozent dessen läuft, was zuvor war", so Weder di Mauro im "Handelszeitung"-Interview. "Vieles wird nicht mehr so sein wie früher - auch weil die Menschen selber mehr Sicherheit suchen. Oder weil man gemerkt hat, dass man gewisse Dinge gar nicht mehr braucht."

