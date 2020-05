Handelszeitung

Online-Shop-Pionier Roland Brack: "Ich war überrascht, wie schlecht die Schweizer Händler von Schutzmaterial vorbereitet waren"

Zürich (ots)

Roland Brack, Chef der Competec-Gruppe, zu der auch der Online-Shop brack.ch gehört, blickt auf turbulente Wochen des Lockdowns zurück, in denen sein Unternehmen für die Versorgung der Spitäler und der Bevölkerung auf Hochtouren arbeitete. "Grundsätzlich war dies eine sehr spannende und lehrreiche Periode: Wenn alles am Anschlag läuft, erkennt man am besten, wo man die Logistikprozesse verbessern kann", sagt er im Interview der "Handelszeitung". Spätestens als Ende Januar fünfzig Millionen Menschen in China unter Quarantäne gesetzt wurden, war für ihn die Ernsthaftigkeit der Lage klar und er begann, seine Lager zur füllen. Umso mehr zeigt er sich überrascht, dass die Schweizer Händler von Schutzmaterial auf dem falschen Fuss erwischt wurden. "Ich hätte erwartet, dass Grosshändler, deren Haupttätigkeit in der Versorgung von Spitälern besteht, schneller reagieren können." Trotz der Voraussicht stand aber auch sein Lager kurz vor dem Kollaps. "Unsere Lager platzten zeitweise schlicht aus allen Nähten", so der Competec-Chef. Ein neues Lager, welches wegen einer Einsprache und der Corona-Krise erst Mitte 2021 in Betrieb gehen dürfte, soll hier Abhilfe schaffen - und ist gleichzeitig eine Investition in die Zukunft. "Damit sollte es uns möglich sein, unseren Umsatz in den kommenden Jahren zu verdoppeln", sagt Brack. 2019 erzielte die gesamte Gruppe einen Umsatz von über 800 Millionen Franken. Aufgrund der Corona-Krise erwartet der Branchenkenner eine beschleunigte Verlagerung zum Online-Handel. Davon dürften vor allem die grossen Anbieter und die Nischenplayer profitieren. Für jene dazwischen, sprich mit einem einstelligen Millionenumsatz, könnte es laut Brack in diesem hart umkämpften Markt schwierig werden. "Entsprechend erwarte ich eine Bereinigung."

Pressekontakt:

Nähre Auskünfte erhalten Sie unter Tel.: 058 269 22 90 oder per

E-Mail: newsdesk@ringieraxelspringer.ch