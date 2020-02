Handelszeitung

UBS schafft Passwörter ab

Zürich (ots)

Die UBS schafft für ihren Betrieb schrittweise die Passwörter ab. Das berichtet die «Handelszeitung» in ihrer neusten Ausgabe. Im vergangenen Jahr begann die Grossbank mit der kompletten Überarbeitung ihrer Identifikations- und Zugangssysteme - für Kunden und für Mitarbeitende. Das Ziel: die komplette Abschaffung von Passwörtern. Hierfür spannt die UBS mit der israelischen Firma Transmit Security zusammen. Dafür verantwortlich ist der CTO für Infrastruktur und Sicherheit bei der UBS, Olivier Schraner. Künftig sollen statt Passwörtern unter anderem Smartcards und Biometrie den Job machen. Die Grossbank baut dazu für Testzwecke eine neue Anlage in Asien, wo sie einen «friktionslosen Sicherheitsansatz» verfolgt, also passwortfrei. «Das Projekt hat Top-Priorität», sagt Schraner.

