Globus-Verkauf vor dem Abschluss

Zürich (ots)

Der Plan der Migros, ihre Warenhausgruppe Globus zu verkaufen, geht in die entscheidende Phase. Das schreibt die «Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe. Diese Woche trifft sich die Migros-Verwaltung im Landhaus Gubel am Zürichsee. Dort dürften die Weichen für den Globus-Verkauf gestellt werden. «Der Verkaufsprozess für die Globus-Gruppe ist wie geplant im Gang», heisst es seitens der Migros, «und wird voraussichtlich in der ersten Hälfte dieses Jahres abgeschlossen sein.»

Insider erwarten, dass es schnell gehen kann. Im besten Falle könnte es schon im Gubel zu einer Vorentscheidung kommen, die dann nächste Woche kommuniziert würde. Was hochrangige Kader ebenfalls erwarten: dass der Zuschlag ins Ausland geht. Gemäss informierten Kreisen sind noch vier Bieter im Rennen. Als Favorit gehandelt wird der österreichische Investor René Benko. Er ist bereits mit der Kadewe-Gruppe im Premium-Warenhausgeschäft tätig. 49 Prozent an der Gruppe hält Benko, 51 Prozent die thailändische Central Group.

Knapp 1 Milliarde Franken betrage Benkos Gebot, heisst es aus informierten Kreisen.

